Bí thư Đà Nẵng: "Đất công sản bán công khai thì có lẽ không ai đi tù"

Bí thư Trương Quang Nghĩa nói lại về sai phạm đất đai của Đà Nẵng như kết luận của Thanh tra Chính phủ từ năm 2013, về vụ Vũ “nhôm” và về việc mới đây, hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến nhận quyết định khởi tố bị can của Bộ Công an do liên quan đến vấn đề này.

Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt cựu chiến binh TP Đà Nẵng chiều 24/4

Tại buổi gặp mặt lãnh đạo thành phố, ông Huỳnh Minh Chức - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng chia sẻ, việc hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng (ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến) bị khởi tố bị can, bị bắt tạm giam do liên quan đến Vũ “nhôm” mới đây làm cho cán bộ và nhân dân bức xúc và đặt ra các nghi vấn: Tại sao đất đai, nhà công sản là nguồn lực quan trọng để đầu tư phát triển thành phố mà lại biến thành tài sản riêng, lợi ích nhóm, lợi ích cho Vũ "nhôm"? Đã Nẵng còn những doanh nghiệp nào như Vũ "nhôm" nữa không? Có còn bộ phận cán bộ nào để doanh nghiệp chỉ đạo, thao túng không?

Ông Chức cũng bày tỏ mong muốn Thành ủy phải làm mạnh hơn nữa, đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương điều tra mở rộng vụ án làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin cho nhân dân. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Đà Nẵng đồng thời bày tỏ mong muốn Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, thu hồi đất công sử dụng sai mục đích không hiệu quả.

Dẫn lại lời hứa của lãnh đạo thành phố trước đây, ông Chức muốn có câu trả lời rõ ràng, đến nay Đà Nẵng đã thu hồi được bao nhiêu dự án.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thương- Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng nói, sau việc kỷ luật, khởi tố một loạt cán bộ vừa qua, hiện công chức thành phố cũng đang "tâm tư dao động". Cụ thể là nhiều người có tâm lý e dè nếu "sáng tạo" trong giải quyết các thủ tục liên quan thì việc trôi chảy nhưng có khả năng sai còn nếu cứ làm đúng quy trình thì nhiều việc trở nên ì ạch, chậm chạp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng, nói như thế là “bao biện”. Theo ông Nghĩa, là cán bộ thì phải hiểu rõ những quy tắc, quy định chứ không thể nói như ông Thương là “nhiều anh ký quyết định xong rồi lại run”.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa trao đổi với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Trao đổi thêm về tâm tư của ông Huỳnh Minh Chức, Bí thư Đà Nẵng nói lại về vụ Vũ “nhôm”, về việc kỷ luật, khởi tố cán bộ ở Đà Nẵng mới đây, về việc quản lý đất đai ở Đà Nẵng và những sai phạm trong quản lý đất đai của Đà Nẵng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ từ năm 2013.

Theo ông Nghĩa, Đà Nẵng đã có những bài học rút ra sau 5 năm thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ trong việc xử lý, khắc phục sai phạm trong quản lý đất đai.

“Một trong những bài học rút ra là cần công khai, minh bạch để người dân và các tổ chức phản biện. Nếu như việc bán sân vận động Chi Lăng hay một số dự án đất công sản ở Đà Nẵng được công khai để có sự giám sát thì có lẽ không ai đi tù” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Tâm An