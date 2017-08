Tỉnh Thừa Thiên Huế hạ giá vé gửi xe tại các điểm du lịch sau phản ứng của nhiều lái xe

Huế:

Theo đó các tài xế khi vào đỗ xe ở điểm đỗ xe du lịch Nguyễn Hoàng, chùa Thiên Mụ, bến Tòa Khâm… đã phản ứng khi cho rằng giá vé gửi xe tăng đột biến cả 100%. Như xe 45 chỗ giữ qua đêm, từ ngày 1/8 ban quản lý bến xe lấy 50 ngàn đồng, so với mức cũ 25 ngàn đồng thì tăng gấp đôi; nếu giữ ban ngày thì vé 30 ngàn đồng tăng rất lớn, nếu đi chơi nhiều điểm thì “đội” phí lên lớn.

Qua thực trạng, nhiều tài xế không chấp hành đóng phí theo khung mới, chỉ chấp nhận đóng theo mức cũ hoặc lái xe đi chỗ khác gửi.

Bến xe du lịch Nguyễn Hoàng - nhiều lái xe đã "hoảng hồn" khi giá vé đội quá cao gần gấp đôi sau khi có Quyết định 30

Việc tăng giá này được biết qua Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ngày 12/5/2017 thì nhiều loại giá dịch vụ giữ xe tại Huế tăng. Tại phụ lục 1 của Quyết định 30 này có phần II quy định các điểm trông giữ xe chất lượng cao, các điểm tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bãi biển có giá cao hơn với phần I quy định các điểm như bến xe, chợ, siêu thị, bệnh viện, trung tâm y tế…

Như giá xe taxi, ô tô con 7 chỗ chênh nhau giữa phần I và phần II của Phụ lục 1 – Quyết định 30 là 12 ngàn đồng so với 15 ngàn đồng; xe ô tô dưới 16 chỗ và xe tải trọng tải dưới 2,5 tấn chênh nhau là 20 ngàn so với 30 ngàn đồng; xe ô tô từ 16-24 chỗ là 25 so với 40 ngàn đồng; và xe ô tô trên 24 chỗ là 30 ngàn so với 50 ngàn đồng.

Phần II của Phụ lục 1 - Quyết định 30 có đưa vào các điểm tham quan danh lam thắng cảnh... trong các điểm trông giữ xe chất lượng cao với giá giữ xe cao

Mới đây ngày 9/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 57 điều chỉnh giá dịch vụ giữ xe. Các điểm tham quan danh lam thắng cảnh, di tích, lịch sử… đã được “dồn lại” đưa vào hẳn trong phần các điểm bến xe, chợ, siêu thị, bệnh viện… và có 1 giá như cũ.

Cụ thể giá hiện tại, đặc biệt là các điểm liên quan đến du lịch như tham quan danh lam thắng cảnh, di tích, lịch sử… đã được giảm: Xe taxi, xe ô tô con dưới 7 chỗ giá 12 ngàn đồng (ban ngày) hoặc 20 ngàn đồng (để giữ qua đêm); xe ô tô chở người dưới 16 chỗ và xe tải có trọng tải dưới 2,5 tấn giá 20 nghìn đồng (ban ngày), 30 nghìn đồng (ban đêm), 350 nghìn đồng (khoán theo tháng); xe ô tô chở người từ 16 - 24 chỗ và xe tải có trọng tải từ 2,5 - 5 tấn 25 nghìn đồng (ban ngày), 40 nghìn đồng (ban đêm), 450 nghìn đồng (khoán theo tháng); xe ô tô chở người trên 24 chỗ, xe giường nằm, xe tải có trọng tải từ trên 5 tấn và các loại xe container 30 nghìn đồng (ban ngày), 50 nghìn đồng (ban đêm), 600 nghìn đồng (khoán theo tháng).

Quyết định 57 mới đã đưa các điểm tham quan danh lam thắng cảnh... vào cùng các điểm giữ xe chung khác với mức giá giảm

Riêng đối với các điểm trông giữ xe chất lượng cao (có trang bị hệ thống giám sát, trông giữ xe thông minh: camera giám sát theo dõi, kiểm tra phương tiện người gửi, quản lý điểm đỗ, ra vào quẹt thẻ theo dõi giờ vào, ra tính tiền, in hóa đơn tự động, có bảo hiểm gửi xe…) vẫn giữ mức giá như Quyết định 30.

