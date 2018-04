Tạo sao Pink xứng đáng là “người đẹp nhất”?

Nữ ca sĩ người Mỹ - Pink

Điều này đồng nghĩa với việc, theo People, Pink chính là người đẹp nhất năm theo tiêu chí của họ. Sự lựa chọn này khiến không ít người thoạt tiên cảm thấy bất ngờ, bởi những đặc điểm gắn liền với Pink là sự mạnh mẽ, phá cách, nổi loạn, hiếm khi người ta khen ngợi khía cạnh diện mạo ở Pink. Đơn giản bởi Pink chưa bao giờ thuộc nhóm nghệ sĩ tỉ mỉ trau chuốt ngoại hình.

Thông điệp “người đẹp nhất” mà People đưa ra lần này hẳn cũng không phải theo nghĩa Đẹp thông thường, bởi nữ rocker nổi loạn này… đẹp theo “mọi nhẽ”.

Bản thân Pink cũng chia sẻ rằng cô đã “cười phá lên” khi nghe được tin mình vừa trở thành “người đẹp nhất” trên ấn bản “The Beautiful” của People.

Pink kết hôn với cựu tay đua mô-tô chuyên nghiệp người Mỹ Carey Hart từ năm 2006, họ đã có hai người con - Jameson Moon (15 tháng tuổi) và Willow Sage (6 tuổi).

Trên trang bìa ấn bản “đẹp” của People, Pink xuất hiện cùng với hai con nhỏ.

Kể từ năm 1990, tạp chí People đã định kỳ thường niên cho ra mắt ấn bản mùa xuân với một danh sách những nhân vật mà họ đánh giá là “đẹp nhất thế giới”. Những ấn bản trước đây từng đi theo hướng như “100 ngôi sao đẹp nhất”, “50 người nổi tiếng đẹp nhất”, hay “những phụ nữ đẹp nhất”…

Cho tới năm nay, họ đưa ra một khái niệm đơn giản hơn hẳn các năm trước - “The Beautiful” (Đẹp), để khẳng định rằng nhân vật mà họ lần này không phải giống như một cuộc thi sắc đẹp, điều này đã được người đại diện tờ tạp chí xác nhận với độc giả. Pink chính là lựa chọn của “The Beautiful” với nhiều điều mới mẻ trong quan niệm…

Sự lựa chọn mà People đưa ra lần này rất được đón chào bởi nếu trước đây, các danh sách “người đẹp” mà họ đưa ra đều cho thấy những chuẩn Đẹp theo kiểu sao hạng A thì lần này, People muốn đưa ra thông điệp khác…

“Cái Đẹp” không chỉ nằm ở một trường nghĩa rất rộng, rất đa dạng khi miêu tả về vẻ đẹp ngoại hình, mà còn bao gồm cả vẻ đẹp trong tính cách, nội tâm, tài năng…

Ngoài sự nghiệp ca hát thành công, Pink còn luôn lên tiếng ủng hộ cho cộng đồng LGBT, cộng đồng người da màu… Cô cũng từng chia sẻ câu chuyện rằng con gái cô bị các bạn bắt nạt, chê rằng cô bé không xinh đẹp, nhưng Pink đã bằng mọi cách nâng tinh thần con lên.

Tại lễ trao giải âm nhạc VMA 2017, cô đã gây xúc động khi dành những lời khen ngợi cho con gái rất cảm động từ trên sân khấu, Pink biết rằng cô con gái nhỏ của mình đang ngồi dưới hàng ghế khán giả cùng với cha:

“Cô bé ạ, chúng ta sẽ không thay đổi. Chúng ta sẽ lấy hòn sỏi và những vỏ sò, sẽ làm nên viên ngọc trai. Chúng ta sẽ giúp những người khác thay đổi, để họ có thể thấy nhiều hình thái của cái Đẹp hơn nữa”, Pink nói với con gái từ trên sân khấu.

Trong nền công nghiệp âm nhạc, Pink được biết tới với những giải Grammy, những bản hit nhạc dance như “Get the Party Started”, những tiết mục ca hát trình diễn như thể nghệ sĩ xiếc nhào lộn, những ca khúc “tình tan” đình đám kiểu “So What,” “Funhouse,” “Blow Me [One Last Kiss]”…

Thứ âm nhạc mà cô theo đuổi còn có những ca khúc mạnh mẽ, đưa ra thông điệp đầy tích cực như “What About Us,” “F–kin’ Perfect”, “Raise Your Glass”… Những ca khúc này đưa lại sự tự tin, cảm nhận về chân giá trị, và sức mạnh cho những người đang cảm thấy mình lạc lõng, yếu đuối trong cuộc sống.

MV ra mắt năm 2017 của cô - “Wild Hearts Can’t Be Broken” - với phần hình ảnh có sự xuất hiện của con gái Pink, đã ra mắt đúng thời điểm, khi phong trào nữ quyền đang lên cao.

Hình ảnh của Pink trong công chúng trước nay luôn gắn liền với sự mạnh mẽ, cô luôn bênh vực người yếu thế và không bao giờ chạy theo định kiến hay quan niệm của số đông.

Trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2010 trên truyền hình, khi người dẫn chương trình bất ngờ biết rằng Pink chưa từng giành được giải thưởng Sự lựa chọn của Công chúng (People’s Choice Award) dù cô là một nữ nghệ sĩ nổi tiếng, Pink đã thản nhiên đáp lại rằng: “Bản thân tôi cũng không bao giờ là sự lựa chọn của số đông”.

Lần này, khi tờ tạp chí People lựa chọn một nữ nghệ sĩ cá tính mạnh mẽ như Pink là “người đẹp nhất”, điều đó cho thấy mọi thứ đang dần thay đổi, trong đó có quan niệm về cái Đẹp. Và Pink - luôn xứng đáng với danh xưng “The Beautiful” - tôn vinh cái Đẹp theo nhiều nghĩa.

Pink - Wild Hearts Can’t Be Broken

Bích Ngọc

Theo New York Post