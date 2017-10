“Nín thở” chờ Taylor Swift tung MV mới với diện mạo “sexy”

Hiện tại, Taylor Swift đang ráo riết chuẩn bị cho việc tung ra album mới “Reputation” vào tháng 11, ở thời điểm 3 năm sau thành công của album “1989” (2014). Swift đang thực sự mạo hiểm “dấn thân” với hai MV trích ra từ album này - “Look What You Made Me Do” và tới đây sẽ là “...Ready for It?” .

Sau MV “Look What You Made Me Do” với kiểu “đá xéo” các đối thủ trong giới showbiz, mới đây, Swift lại chuẩn bị cho ra mắt MV “...Ready for It?” với màn khoe thân đầy táo bạo khiến công chúng không khỏi sửng sốt. Cả hai MV này đều thuộc album “Reputation” và đều tạo thành hiệu ứng mạnh trong truyền thông và công chúng.

Đầu tuần này, Swift tung ra “teaser” giới thiệu cho MV “...Ready for It?” sắp ra mắt vào ngày 26/10 tới đây, người đẹp tóc vàng đã gây sửng sốt bởi màn hóa trang tạo hình gần như khỏa thân khi cô nhập vai một nàng robot “nude” gợi cảm.

Taylor Swift gần như khỏa thân trong MV sắp ra mắt - “...Ready For It?”.

Ngay lập tức, đoạn teaser đã được các tờ tin tức giải trí đồng loạt đề cập tới bởi chưa bao giờ Taylor Swift xuất hiện táo bạo đến thế trong một sản phẩm âm nhạc.

Đoạn teaser ngắn này chỉ là những cảnh quay chớp nhoáng cắt ra từ MV “...Ready for It?”. Nhưng người xem có thể đoán rằng Swift sẽ hóa thân thành một robot xinh đẹp.

Trailer “...Ready For It?”

Tạo hình của Taylor Swift trong MV “...Ready for It?” khiến người xem nhớ ngay tới tạo hình của nữ diễn viên Scarlett Johansson trong phim khoa học viễn tưởng “Ghost In The Shell” (Vỏ bọc ma - 2017).

Qua teaser có thể đoán trước rằng phong cách của MV “...Ready For It?” sẽ khá bí ẩn.

MV “...Ready For It?” là MV thứ hai được Taylor Swift trích ra từ album “Reputation”. Trước đó, MV “Look What You Made Me Do” đã khiến truyền thông và công chúng xôn xao suốt một thời gian bởi màn “đá xéo” ngoạn mục của “công chúa pop”.

Teaser cho thấy MV “...Ready For It?” dường như lấy đề tài khoa học viễn tưởng và Swift sẽ hóa thần thành một nàng robot gợi cảm. Không gian trong clip khá u tối, có chút phong cách kinh dị với “beat” nhạc khá nặng.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail