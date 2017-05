Nhiếp ảnh gia Nick Út tặng bức ảnh “Em bé Napalm” cho Bảo tàng Việt Nam

Tại lễ trao tặng, nhiếp ảnh gia Nick Út đã tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 5 bức ảnh đen trắng (4 ảnh do ông chụp và 1 ảnh do đồng nghiệp chụp ông cùng cô bé Phan Thị Kim Phúc bị bỏng do bom Napalm ngày 8/6/1972) và chiếc máy ảnh hiệu Nikkormat (một trong những chiếc máy ảnh ông đã sử dụng trong thời gian làm phóng viên chiến trường tại Việt Nam).

Nhiếp ảnh gia Nick Út trao bức ảnh "Em bé Napalm" to bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sáng 6/5. Ảnh: BTPN.

Điều đặc biệt là loạt ảnh của Nick Út đã làm thay đổi số phận của cô bé Kim Phúc. Từ một nạn nhân chiến tranh, cô đã đi khắp thế giới để nói chuyện về chiến tranh Việt Nam và trở thành Đại sứ Hòa Bình của Liên hợp quốc. Giờ đây, Nick Út và Kim Phúc vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Kim Phúc gọi Nick Út là cậu Út với sự thân thương như người thân trong gia đình.

Phát biểu tại sự kiện này, Nick Út nói: “Mình không còn trẻ nữa, ba lần bị thương trong chiến tranh, giờ vẫn còn mảnh đạn trong người. Cuộc sống chẳng biết thế nào, mình muốn gửi lại một nơi để gìn giữ lịch sử cho đất nước, cho đời sau, cho thế hệ trẻ. Hình ảnh về một người phụ nữ, câu chuyện về một người phụ nữ, không đâu phù hợp hơn là Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam”.

Nick Út, tên thật là Huỳnh Công Út (29/3/1951) tại Long An - ông từng là phóng viên ảnh cho hãng tin Associated Press (AP Mỹ) có Văn phòng tại Sài Gòn từ năm 16 tuổi. Vào thời kỳ đó, ông đã đi khắp các chiến trường ở Việt Nam, Lào và Campuchia để tác nghiệp và nhanh chóng trở thành phóng viên chiến trường giàu kinh nghiệm.

Ngoài 5 bức ảnh đen trắng, nhiếp ảnh gia Nick Út còn trao chiếc máy ảnh đã từng theo ông đi khắp các chiến trường trong những năm chiến tranh. Ảnh: BTPN.

Với bức ảnh “Em bé Nalpalm” chụp những đứa trẻ bị bỏng do bọm Napalm của Mỹ tại Trảng Bàng, Tây Ninh năm 1972 ông đã đoạt giải thưởng Plitzer năm 1973.

Là một cái tên nổi tiếng trong làng báo chí quốc tế, những sâu thẳm trong trái tim ông vẫn tự hào với cái tên Việt Nam và là người Việt Nam. Sau 51 năm cống hiến cho hãng AP, khi không còn quá bận rộn với công việc, ông mong muốn được gửi lại thành công của mình tới một nơi để lưu trữ lịch sử cho thế hệ trẻ mai sau.

Đây là lần đầu tiên Nick Út tặng những bức ảnh này và ông chọn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, một bảo tàng có thể tạo ra những kết nối với cuộc sống một cách mạnh mẽ để truyền tải thông điệp của toàn nhân loại là: “Hòa bình”.

Nhiếp ảnh gia Nick Út bên những "chứng tích lịch sử" mà ông trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: BTPN.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết, những bức ảnh của tác giả Nick Út sẽ được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ sáng 6/5- 18/5 để phục vụ khách tham quan và hướng tới ngày Quốc tế bảo tàng năm 2017 với chủ đề “Bảo tàng và lịch sử: Chia sẻ những câu chuyện chưa kể tại Bảo tàng”.

Hà Tùng Long