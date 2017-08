“Đế chế tỷ USD” của nhà Kardashian hình thành như thế nào?

Năm 2007, một gia đình sinh sống ở thành phố Los Angeles (Mỹ) xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế ghi lại đời sống chân thực của từng thành viên trong nhà. Seri ra mắt trên kênh giải trí E! (Mỹ). Kể từ đó, vẻ đẹp nữ giới, mạng xã hội, truyền hình thực tế và cách kinh doanh của sao trong showbiz đã hoàn toàn thay đổi.

Gia đình đang được nhắc tới chính là “đế chế giải trí” Kardashian với tổng giá trị tài sản của từng thành viên trong nhà này lên tới cả tỷ USD. Mới đây, trang tin điện ảnh uy tín Hollywood Reporter (Mỹ) đã thực hiện một bài phân tích chuyên sâu về hiện tượng giải trí đình đám trong giới showbiz Mỹ đương đại: “hiện tượng Kardashian”.

Gia đình Kardashian có các thành viên bao gồm: các con - Kourtney (38 tuổi); Kim (36 tuổi); Khloe (33 tuổi); Rob (30 tuổi); Kendall (21 tuổi); và Kylie (20 tuổi); mẹ - Kris (61 tuổi), và chồng cũ của bà, nay đã chuyển giới thành phụ nữ - Caitlyn Jenner (67 tuổi).

Vào ngày 24/9 tới đây, một tập phim đặc biệt kéo dài 90 phút sẽ lên sóng truyền hình Mỹ để kỷ niệm tròn 10 năm loạt chương trình truyền hình thực tế ăn khách “Keeping Up with the Kardashians” xuất hiện trên tivi. Đó là một chặng đường dài đối với một chương trình những tưởng rất đơn giản về ý tưởng, nhưng lại ăn khách dài lâu không ngờ.

Toàn bộ nội dung chương trình chỉ đơn thuần đưa lại cho người xem góc nhìn sâu vào cuộc sống của một gia đình đông con gái, lại toàn… con gái đẹp. Kể từ khi được biết tới đến nay, cả gia đình Kardashian đã có được bệ phóng hoàn hảo để mở rộng hoạt động kinh doanh và bước vào một kỷ nguyên mới của những “người nổi tiếng nhờ truyền hình thực tế”.

Giờ đây, người ta có thể không có thực tài nào đáng kể, nhưng lại có tài gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình thực tế, vậy là, họ cũng có thể tạo nên tên tuổi, sự nghiệp, thương hiệu cho riêng mình, không thua kém bất cứ ngôi sao tài năng nào.

“Keeping Up With the Kardashians” hiện được phát sóng tại 167 quốc gia, trở thành seri ăn khách nhất của kênh E! từ năm 2010 đến nay. Hiện giờ, seri này đã trải qua 13 mùa lên sóng. Năm 2015, E! đã đề nghị gia hạn hợp đồng thực hiện mùa 14, với tổng cát-sê trả cho nhà Kardashian lên tới 80 triệu USD (1.818 tỷ đồng).

Dù vậy, con số này vẫn là nhỏ bé khi đem so sánh với đế chế kinh doanh mà gia đình Kardashian đã xây dựng được từ sau khi trở nên nổi tiếng. Buổi ban đầu, họ chỉ có một shop quần áo duy nhất, còn giờ đây đã trở thành “đế chế tỷ USD” của showbiz Mỹ.

Từng thành viên trong gia đình đều gây sốt trên mạng xã hội với tổng cộng hơn 700 triệu lượt “follow”. Không nghi ngờ gì, nhà Kardashian có ảnh hưởng lớn trong đời sống đại chúng Mỹ. Kể từ khi trở thành gia đình “rình rang” nhất trong showbiz Mỹ, nhà Kardashian đã kiếm bộn tiền từ kinh doanh thời trang, mỹ phẩm, nhận làm gương mặt quảng cáo, xuất hiện tại sự kiện…

Tất cả những điều đó, nhà Kardashian có được từ show truyền hình thực tế “Keeping Up With the Kardashians”. Và con đường để nhà Kardashian được biết đến lại bắt đầu từ… cuốn băng sex bị lộ giữa cô con gái tên Kim và một người bạn trai cũ hồi năm 2007. Kể từ đó, 5 cô con gái nhà Kardashian bắt đầu thu hút sự chú ý.

“Đế chế tỷ USD” của nhà Kardashian hình thành như thế nào?

Một buổi tối, đạo diễn casting của chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” (Mỹ) - Deena Katz - tới dùng bữa với nhà Kardashian và chứng kiến cuộc sống thú vị của gia đình này với những cô con gái “xinh như mộng” bước qua bước lại, Katz nói với người mẹ của gia đình - bà Kris Jenner: “Gia đình bà giống như một show truyền hình thực tế, hãy thử biến nó thành show”.

Bà Kris đã làm đúng như vậy, bà liên hệ với nhà sản xuất Ryan Seacrest. Ryan liền cử tới một nhân viên ghi hình, dựng thử một số cảnh trong đời sống gia đình nhà Kardashian để cân nhắc. Ngay sau đó, người quay phim trở về và nói: “Chúng ta có những câu chuyện rất đặc biệt”.

Giờ đây, mỗi ngày, những thông tin về từng thành viên trong gia đình Kardashian xuất hiện trên khắp các mặt báo. Dù không được đánh giá cao và thường bị cho là “tin nhảm”, nhưng sức hấp dẫn của gia đình này là không thể phủ nhận, thậm chí trở thành một hiện tượng mới của văn hóa đại chúng hôm nay: thời kỳ của những người nổi tiếng bước ra từ show thực tế, từ mạng xã hội.

Kim Kardashian

Đặc biệt, sự xuất hiện của Kim Kardashian còn làm thay đổi quan niệm về chuẩn đẹp trên truyền hình, ở thời điểm năm 2007, mốt “mình dây” vẫn còn thịnh hành, nhưng Kim thì khác, cô không “gầy nhẳng” mà có các vòng đặc biệt “nảy nở”, khiến khán giả thích thú nhìn ngắm bởi sự khác biệt.

Vậy nhưng, thoạt tiên, ý tưởng về seri xoay quanh gia đình Kardashian không được lãnh đạo kênh E! hưởng ứng, nhà sản xuất Ryan Seacrest đã phải kiên trì thuyết phục mới được thực hiện. Một seri ăn khách làm thay đổi đời sống showbiz Mỹ đã ra đời từ đây.

Trong buổi ghi hình chính thức đầu tiên, bà Kris hỏi ê-kíp sản xuất: “Làm thế nào để chúng ta thành công?”. Một định hướng liền được vạch ra: “Hãy chia sẻ mọi chuyện”.

Nếu những seri thực tế khác theo chân những ngôi sao nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc hay điện ảnh, thì với seri này, các nhân vật chính không sở hữu một sự nghiệp hay tài năng đáng kể nào hết, chính việc họ chia sẻ mọi chuyện lên tivi sẽ trở thành… sự nghiệp “rình rang” của họ.

Chính bà Kris đã thống nhất với ê-kíp sản xuất rằng chương trình không thể chỉ toàn những câu chuyện đẹp đẽ, dễ thương… Và quả thực, họ đã có những khoảnh khắc cãi vã, khóc lóc, đầy kịch tính.

Kris Jenner

Là người mẹ trong gia đình, trước khi seri bấm máy, bà Kris đã yêu cầu tất cả các con cùng ngồi lại: “Nếu nhà mình quyết làm show này, tất cả chúng ta phải cùng xuất hiện. Chúng ta phải thực sự là chính mình hết mức có thể, không cần đóng kịch”.

Người duy nhất trong gia đình phản đối là con gái cả Kourtney: “Tôi vẫn nhớ khi mới xuất hiện trong mùa 1, tôi đã phải bỏ vào nhà tắm lặng lẽ khóc trong đó và không được phép khóc thành tiếng vì trên người tôi vẫn còn gắn micro thu thanh”.

Nhà Kardashian và một thập kỷ “lũng đoạn” showbiz (Hollywood Reporter)

(Kỳ sau: Nhà Kardashian “lũng đoạn” showbiz: Nổi tiếng không nhất thiết phải có tài năng)

Bích Ngọc

Theo Hollywood Reporter