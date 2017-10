Có nên cho người đã phẫu thuật thẫm mỹ đi thi hoa hậu?

Hội thảo do Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Vương Duy Biên chủ trì, và có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Biểu diễn nghệ thuật cùng các đơn vị chuyên tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, ông Lê Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - đặt vấn đề: Lâu nay, thí sinh có can thiệp, phẫu thuật thẩm mỹ theo quy định là không được tham dự các cuộc thi người đẹp. Tuy nhiên, trước thực tiễn hiện nay, ngành chức năng đang nghiên cứu việc có nên cho phép thí sinh có phẫu thuật thẩm mỹ ở một mức độ nào đó được phép dự thi hay không?

Theo đó, nhiều ý kiến đưa ra đề xuất nên sửa đổi quy định để cho phép thí sinh đã có can thiệp, phẫu thuật thẩm mỹ dự các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi. Có những can thiệp thẩm mỹ nhỏ như thẩm mỹ nha khoa, tiêm cấy điều chỉnh một chút chỗ này một chút chỗ kia trên gương mặt nhưng về cơ bản không thay đổi nhiều so với vẻ đẹ tự nhiên. Nên có sửa đổi quy định để cho phép những thí sinh có can thiệp thẩm mỹ ở một mức độ phù hợp dự thi.

Theo NTK Võ Việt Chung, đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương, quy định của ta lâu nay quá khó khăn. Thí sinh chỉ có một chút can thiệp thẩm mỹ cũng phạm quy và bị loại khỏi cuộc thi. Có những trường hợp lỡ bị té, hư răng, đi trám lại răng là đã không được dự thi. Trong khi đó, ở nhiều nước trên thế giới, hầu như ai cũng có thẩm mỹ nha khoa, điều này cũng góp phần cải thiện sức khoẻ răng miệng, nên tất yếu thí sinh đã được thẩm mỹ nha khoa là được dự thi. Nên chăng cho phép những thí sinh thi ở ta đã làm răng cho đẹp hơn ở một mức độ nào đó dự thi.

Bà Võ Thị Xuân Trang chia sẻ đồng quan điểm với ông Trần Ngọc Nhật và NTK Võ Việt Chung về phẫu thuật thẩm mỹ. Theo bà Trang, có nhiều nước trên thế giới cho phép phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng trong một cuộc thi, thường thí sinh đạt ngôi vị cao nhất là người có vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên. Còn thí sinh đã phẫu thuật thẩm mỹ, cao nhất là lọt vào top 5. Nên có thể xem xét cho phép thí sinh can thiệp thẩm mỹ ở một mức độ nào đó, chẳng hạn như đã làm lại răng, và có phẫu thuật một nét nào đó trên gương mặt được dự thi.

Ở góc độ khán giả, ông Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh - cho rằng cần luôn luôn giữ tiêu chí coi trọng và tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ. Tuy nhiên, có những can thiệp thẩm mỹ ở mức độ nước ngoài người ta cho phép thì ta cũng nên cân nhắc để người đẹp mình không phải thiệt thòi khi đi thi nhan sắc ở các cuộc thi cấp quốc tế.

Nêu quan điểm về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ ở các cuộc thi người đẹp, người mẫu, ông Lê Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Biểu diễn Nghệ thuật - cũng nhìn nhận là công tác quan trắc học hiện nay rất khó vì có những can thiệp thẩm mỹ khó nhận biết. Nên có thể cân nhắc những can thiệp thẩm mỹ nào được hay không được trong quy chế tổ chức thi. Nhưng phải có giới hạn cụ thể, rõ ràng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiêu chí hàng đầu của các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi là tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ.

Ông Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ pháp chế của Bộ VH-TT-DL cũng đồng ý với quan điểm của ông Lê Minh Tuấn, và nhấn mạnh nếu mở rộng cho phép thí sinh đã phẫu thuật thẩm mỹ dự thi không khéo các cuộc thi người đẹp sẽ thành cuộc thi tay nghề của các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất tại Hội thảo, Thứ trưởng Vương Duy Biên chia sẻ tôn trọng truyền thống của các cuộc thi người đẹp là tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ Việt Nam. Qua đó, góp phần quảng bá vẻ đẹp tự nhiên của con người Việt Nam. Song song đó, khi xã hội đã phát triển đến một mức nào đó, có những thay đổi nhất định nào đó trong quan niệm của xã hội, thì có những điều cần được sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn. Việc thí sinh có can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ ở mức độ nào, như thế nào thì được dự thi sẽ được cân nhắc khi soạn thảo các điểm sửa đổi, bổ sung trong quy định của ngành.

Khánh Hiền