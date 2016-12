10 phim ăn khách nhất năm 2016 có sự trùng hợp kỳ lạ

Nếu bạn tự nhủ rằng năm vừa qua không phải một năm may mắn của mình và cảm thấy có phần thất vọng vì một năm không được như ý, vậy thì, có thể, bạn đã trải nghiệm giống như phần đông người yêu điện ảnh. Năm 2016 là một năm kỳ lạ, khi không có một bộ phim nào lọt vào top 10 phim có doanh thu lớn nhất năm là phim mang màu sắc thực tế.

Tất cả những phim này đều là phim mang ý tưởng siêu thực, không xoay quanh nhân vật là con người bình thường, không lựa chọn những bối cảnh bình thường. Điều này đã khiến giới phê bình điện ảnh khá bất ngờ và chỉ có thể bình luận một cách… hài hước rằng: Hẳn năm 2016 không may mắn đối với nhiều người, và người xem muốn “tìm quên” bằng điện ảnh ly kỳ.

Theo giới phê bình, đây là một hiện tượng hiếm gặp, khi cả 10 phim đình đám nhất năm đều không có gì liên quan tới đời sống thực tế với những nhân vật con người bình thường.

Cho tới thời điểm hiện tại, khi năm 2016 sẽ chỉ còn vài ngày nữa là đi đến kết thúc, danh sách top 10 phim có doanh thu lớn nhất của năm đã lộ diện, đứng đầu là “Captain America: Nội chiến”, sau đó là bốn phim hoạt hình “Đi tìm Dory”, “Phi vụ động trời”, “Cậu bé rừng xanh”, “Đẳng cấp thú cưng”.

5 bộ phim còn lại của top 10 lần lượt là “Batman đại chiến Superman: Ánh sáng công lý”, “Quái nhân”, “Biệt đội cảm tử”, “Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng”, “Phù thủy tối thượng”. Các phim này đều liên quan tới các nhân vật anh hùng hoặc phản anh hùng, vốn xuất hiện trong các cuốn truyện tranh, hoặc lấy bối cảnh siêu thực với những nhân vật phi thường.

Vậy là, những phim hài, phim tình cảm, phim tâm lý, phim hành động… lấy bối cảnh đời thực đều “không có cửa” để lọt vào top 10 phim bom tấn công phá phòng vé của năm 2016. Năm nay, người xem điện ảnh trên khắp thế giới đã đồng loạt bị hấp dẫn bởi những bộ phim mang yếu tố siêu thực.

Nhiều người có thể sẽ nói rằng người xem điện ảnh đơn giản chỉ mua vé xem những phim đang được chiếu ngoài rạp, rằng nguyên nhân đưa tới việc top 10 phim ăn khách nhất năm 2016 đều là phim siêu thực còn đến từ phía các hãng phim…

Quả thực như vậy, xu hướng làm phim chuyển dịch sang địa hạt phi thực tế đã trở nên không thể tránh khỏi kể từ đầu những năm 2000, khi loạt phim Harry Potter và dòng phim siêu anh hùng của Marvel cho thấy sức công phá khủng khiếp ngoài phòng vé như thế nào. Kể từ đó, các hãng phim lớn hàng đầu thế giới đều thi nhau hốt bạc bằng dòng phim siêu thực.

Dù số lượng các phim lấy đề tài về cuộc sống thật với những con người bình thường vẫn tiếp tục ra rạp rất nhiều trong năm qua, nhưng một thực tế chung là những phim này đều không thể tạo được hiệu ứng đủ mạnh, để có mức doanh thu lý tưởng ngoài phòng vé.

Năm 2015, có 5 phim “thực tế” lọt vào top 10 phim ăn khách nhất năm, gồm “Furious 7” (Quá nhanh, quá nguy hiểm - Phần 7) đứng vị trí thứ 3, “Spectre” (Bond 24) đứng thứ 6, “Mission: Impossible - Rogue Nation” (Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn) đứng thứ 8, “The Hunger Games: Mockingjay - Part 2” (Đấu trường sinh tử: Húng nhại - Phần 2) đứng thứ 9, và “The Martian” (Người về từ sao Hỏa) đứng thứ 10.

Năm 2014, có hai phim “thực tế” lọt vào top 10, với “The Hunger Games: Mockingjay - Part 1” (Đấu trường sinh tử: Húng nhại - Phần 1) đứng vị trí thứ 5, và “Interstellar” (Hố đen tử thần) đứng thứ 10.

Mặc dù trong một số phim “thực tế” kể ra trên đây vẫn có ít nhiều yếu tố giả tưởng đặt trong bối cảnh thế giới của một tương lai xa xôi nào đó, nhưng đều không đến mức trở thành siêu thực như top 10 phim đình đám nhất năm nay.

Dường như trong giai đoạn này, người yêu điện ảnh muốn cảm thấy mình trở nên to lớn, mạnh mẽ và quyền năng hơn, nhờ vào những trải nghiệm xoay quanh các bộ phim siêu thực về siêu anh hùng, hoặc lạc vào một thế giới thần tiên, cổ tích của phim hoạt hình…

Những bộ phim xoay quanh những câu chuyện đời thường, những con người bình thường, có lẽ sẽ ngày càng gặp khó khăn trong công cuộc chinh phục người xem điện ảnh, đặc biệt sau năm 2016 này, khi dường như điện ảnh và mối liên hệ với đời sống thực tế đang càng lúc càng trở nên… “mong manh”.

Những phim có doanh thu khủng nhất năm 2016:

1. Captain America: Civil War (Captain America: Nội chiến) - 1,15 tỷ đô la Mỹ (phim của Disney)

2. Finding Dory (Đi tìm Dory) - 1,03 tỷ đô la Mỹ (phim của Disney)

3. Zootopia (Phi vụ động trời) - 1,02 tỷ đô la Mỹ (phim của Disney)

4. The Jungle Book (Cậu bé rừng xanh) - 967 triệu đô la Mỹ (phim của Disney)

5. The Secret Life of Pets (Đẳng cấp thú cưng) - 875 triệu đô la Mỹ (phim của Universal)

6. Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman đại chiến Superman: Ánh sáng công lý) - 873 triệu đô la Mỹ (phim của Warner Bros)

7. Deadpool (Quái nhân) - 782 triệu đô la Mỹ (phim của Fox)

8. Suicide Squad (Biệt đội cảm tử) - 745 triệu đô la Mỹ (phim của Warner Bros)

9. Fantastic Beasts and Where To Find Them (Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng) - 718 triệu đô la Mỹ (phim của Warner Bros)

10. Doctor Strange (Phù thủy tối thượng) - 653 triệu đô la Mỹ (phim của Disney)