Nghiêm Xuân Tú không thi đấu tại Đức, tiếp tục đá V-League

Kế hoạch sang Đức thử việc của Xuân Tú có từ lâu, nhưng phải đến giờ anh mới thực hiện được. Trước đó, vào tháng 5/2016, CLB Kaiserslautern đã có lời mời tiền vệ Nghiêm Xuân Tú. CLB hạng Nhì của Đức thậm chí đã cử đại diện của mình, ông Fritz Fuchs sang Việt Nam làm việc với lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh – đội bóng chủ quản của Tú “ngựa”. Sau cuộc làm việc này, đôi bên thống nhất sẽ để Xuân Tú sang Đức thử việc vào cuối tháng 8.

Nghiêm Xuân Tú tan mộng thi đấu ở Đức và trở lại V-League

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, Xuân Tú đã xin hoãn chuyến xuất ngoại này. Đến tháng 9 năm nay, Nghiêm Xuân Tú tiếp tục được một đội bóng nước Đức khác là Fortuna Dusseldorf mời thử việc, nhưng anh đã phải từ chối để tập trung cho nhiệm vụ ở ĐTVN. Rất tiếc ngay trước ngày tập trung ĐTVN chuẩn bị cho AFF Cup 2016, Xuân Tú đã dính chấn thương khiến anh lỡ cơ hội lần đầu khoác áo ĐTQG.

Sau hai lần lỡ kế hoạch sang Đức thử việc, tiền đạo CLB Than Quảng Ninh Nghiêm Xuân Tú đã thực hiện được giấc mơ của mình.

Ngày 10/12, Nghiêm Xuân Tú lên đường sang Đức thử việc 2 tuần tại CLB là Kaiserslautern và Fortuna Dusseldorf 1895. Cầu thủ từng có nhiều năm đá phủi có 2 tuần tập luyện và thử việc ở 2 đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 nước Đức.

Sau khi kết thúc 2 tuần tập luyện và thử sức ở Đức, Xuân Tú trở về Việt Nam trước thời điểm mùa giải 2017 khởi tranh và nhiều khả năng anh sẽ tham dự trận Siêu cúp chiều nay trên sân Hàng Đẫy.

Nếu thuyết phục được 2 đội bóng nước Đức cùng với việc có may mắn, tiền vệ CLB Than Quảng Ninh hoàn toàn có thể được thi đấu ở nước ngoài. Tuy nhiên, Xuân Tú cho biết nguyện vọng của anh là tiếp tục được thi đấu tại V-League. Cầu thủ đang khoác áo Than Quảng Ninh có những chia sẻ rất thú vị về chuyến xuất ngoại của mình.

“Họ dành những lời đánh giá tốt về tôi và điều đó khiến tôi rất vui. Tuy nhiên, sau khi biết CLB bước vào kỳ nghỉ Đông, trong khi V-League 2017 sắp diễn ra nên tôi đã nói với họ rằng sẽ hẹn làm việc sang đợt khác. Thực sự, tôi cũng phải đắn đo rất nhiều trong việc đưa ra quyết định cuối cùng là trở về tiếp tục khoác áo Than Quảng Ninh. Nếu Fortuna Dussendorf không ký hợp đồng thì tôi sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp bởi thời hạn đăng ký dự V-League sắp hết”, Xuân Tú chia sẻ.

Xuân Tú vốn là con nhà nòi bóng đá. Cầu thủ sinh năm 1988 là con của cựu cầu thủ Nghiêm Xuân Mạnh - người từng nhiều năm thi đấu trong màu áo của Đường Sắt Việt Nam. Anh được thi đấu ở V.League và đã chơi rất ấn tượng trong màu áo của Thanh Hóa và Than Quảng Ninh, trước khi lần đầu tiên có tên trong danh sách tập trung ĐTVN tại AFF Cup 2016, nhưng đã không thể lên tuyển vì dính chấn thương.

Hà Nguyên