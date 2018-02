Việt Nam đề nghị Malaysia xét xử công bằng đối với Đoàn Thị Hương

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam ủng hộ Singapore đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2018 và nhất trí cao với chủ đề xây dựng ASEAN tự cường và sáng tạo do Singapore đề xuất.

Trong trao đổi, hai bộ trưởng đều nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất và hình thành một cấu trúc khu vực hoạt động dựa trên luật lệ. Các nước thành viên có nghĩa vụ thúc đẩy lợi ích chung của Cộng đồng. Hai Bộ trưởng nhất trí ASEAN cần thúc đẩy đàm phán thực chất về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Singapore; nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hợp tác cùng phát triển, xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác khu vực.

Bộ trưởng Vivian Balakrishnan đánh giá cao quan hệ hai nước có nhiều tiến triển tích cực và khẳng định Singapore sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý số, năng lực doanh nghiệp, xây dựng lộ trình chuyển đổi các ngành công nghiệp.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; thắt chặt sự tin cậy, gắn bó và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các hiệp định và thỏa thuận cấp cao. Hai bộ trưởng cũng nhất trí hợp tác nâng cao năng lực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho hàng nông sản của Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Singapore và thúc đẩy đầu tư của Singapore trong lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có việc xây dựng các công viên công nghệ thông tin.

Về hợp tác an ninh - quốc phòng, hai bộ trưởng đã trao đổi về việc phối hợp thực tế giữa các lực lượng vũ trang như tuần tra chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn, tàu thuyền thăm viếng, sửa chữa và cứu trợ tàu ngầm; phối hợp, chủ động đấu tranh với các nguy cơ an ninh phi truyền thống như chủ nghĩa khủng bố, an ninh mạng… Hai bộ trưởng nhất trí sẽ tăng cường cơ chế tham vấn hiện có giữa các Bộ, ngành liên quan của hai nước, trong đó có hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Đề nghị Malaysia xét xử công bằng đối với Đoàn Thị Hương

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato'Sri Anifah Aman, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đề xuất các hoạt động cần triển khai nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia trong năm nay, trong đó có việc tích cực thúc đẩy các cơ quan liên quan sớm tiến hành tham vấn song phương và ký kết các thỏa thuận tạo nền tảng pháp lý cho hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato'Sri Anifah Aman

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn Chính phủ Malaysia đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam bị bắt giữ tại Malaysia thời gian qua và đề nghị lực lượng chấp pháp biển hai nước tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trên biển, sớm thống nhất, ký kết các thỏa thuận thiết lập đường dây nóng, tuần tra chung trên biển, hợp tác nghề cá và tích cực xúc tiến đàm phán phân định các vùng biển chồng lấn.

Liên quan đến vụ ám sát công dân Triều Tiên Kim Chol năm 2017 mà một người Việt Nam là Đoàn Thị Hương bị tình nghi, Phó Thủ tướng đề nghị Malaysia bảo đảm xét xử công bằng đối với công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương.



Bộ trưởng Anifah Amancam cam kết tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Malaysia, đặc biệt trên lĩnh vực sản xuất và chế biến thực phẩm cho người theo đạo Hồi; xuất khẩu nông, lâm thủy sản; khuyến khích hợp tác giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam với các công ty Malaysia trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, dịch vụ kỹ thuật dầu khí và sẽ xem xét mở rộng tiếp nhận lao động Việt Nam sang Malaysia trong các lĩnh vực tay nghề cao, thuận lợi hóa các thủ tục cho người lao động Việt Nam.

Trao đổi các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, hai bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; nhất trí ASEAN cần phối hợp chặt chẽ để cùng Trung Quốc xây dựng một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) có chất lượng và được vận dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Châu Như Quỳnh