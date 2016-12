Tổng thống Putin không muốn trả đũa lệnh trừng phạt của Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Trong một bình luận trên truyền hình vào hôm nay 30/12, chỉ vài giờ sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: "Bộ Ngoại giao Nga đề nghị Tổng thống Nga tuyên bố 31 nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Moscow và 4 nhà ngoại giao từ lãnh sự quán Mỹ ở St. Petersburg thuộc diện người không được hoan nghênh".

Ngoài ra, đề nghị cũng bao gồm việc cấm các nhà ngoại giao của Mỹ sử dụng khu nhà ở và nhà kho vốn dành cho họ ở Moscow. "Chúng tôi hy vọng những đề xuất này sẽ được xem xét nhanh nhất có thể".

Tuy nhiên, hãng tin RT cho biết, Tổng thống Putin đã chính thức bác bỏ đề nghị này. "Chúng tôi có quyền đáp trả, nhưng chúng tôi sẽ không lún vào ngoại giao vô trách nhiệm. Chúng tôi sẽ có thêm những động thái để khôi phục quan hệ Nga-Mỹ dựa trên chính sách mà chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump theo đuổi", Tổng thống Putin nói.

Ông Putin nói thêm, Nga sẽ không nhằm vào các nhà ngoại giao nước ngoài và gia đình họ khi năm mới sắp tới. "Chúng tôi sẽ không cấm gia đình và con cái của họ ăn mừng năm mới như trước đây. hơn nữa, tôi mời con cái của tất cả nhà ngoại giao Mỹ tại Nga dự lễ Giáng sinh và năm mới tại Điện Kremlin (Giáng sinh của Nga là ngày 7/1). Người đứng đầu Điện Kremlin cũng lấy làm tiếc về cách mà Tổng thống Mỹ Obama kết thúc nhiệm kỳ. Trong khi đó, ông Putin gửi lời chúc mừng năm mới tới Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và toàn thể người dân Mỹ.

Đề nghị mà Bộ Ngoại giao Nga đưa ra được cho là nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Mỹ ban hành chỉ trước đó vài giờ. Cụ thể, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua 29/12 đã yêu cầu trục xuất 35 người nghi là tình báo Nga, đồng thời đóng cửa 2 cơ sở do người Nga sở hữu ở Maryland và New York vì bị nghi là các cơ sở phục vụ cho mục đích tình báo. Lệnh trừng phạt được đưa ra do Mỹ cáo buộc Nga có liên quan đến các vụ tấn công mạng nhằm can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Minh Phương

Theo RT