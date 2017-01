Ông Trump "bóng gió" tình báo Mỹ dàn xếp cáo buộc Nga can thiệp bầu cử

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: Newsweek)

“Buổi họp do cơ quan tình báo tiến hành nhằm cung cấp thông tin về cái gọi là “tin tặc Nga tấn công” đã bị dời sang ngày 6/1, có lẽ họ cần thêm thời gian để tạo dựng một câu chuyện. Rất kỳ lạ”, Tổng thống đắc cử Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm 3/1.

Tuy nhiên, một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ đã ngay lập tức phủ nhận những ngờ vực của ông Trump. Theo lời quan chức này, cuộc họp với sự tham gia của Cơ quan an ninh Quốc gia (NSA), Cục tình báo Trung ương (CIA), Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) và Cục điều tra Liên bang (FBI) đã được lên kế hoạch từ trước là sẽ diễn ra vào ngày 6/1 chứ không phải bị trì hoãn như ông Trump nói.

Theo Independent, tuyên bố của tỷ phú Trump cho thấy ông chủ Nhà Trắng tương lai dường như không tin tưởng vào cơ quan tình báo Mỹ khi cho rằng họ đang tìm cách kéo dài thời gian để ngụy tạo thêm bằng chứng chống Nga. Ông Trump cũng từng tỏ ra nghi ngờ kết luận của tình báo Mỹ về việc Nga đột nhập vào hệ thống máy tính của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 để gây bất lợi cho bà Hillary Clinton. Mới đây, ngày 1/1, ông Trump tuyên bố sẽ tiết lộ những thông tin độc quyền mà người khác không biết về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Trump cho biết ông đồng ý gặp các quan chức tình báo Mỹ để nghe báo cáo về sự can dự của Nga trong các vụ tấn công mạng, mặc dù ông thừa nhận “đã đến lúc nên tiến về phía trước”. “Vì lợi ích của đất nước và vì người dân, tôi sẽ tới gặp các lãnh đạo của các cơ quan tình báo vào tuần tới để cập nhật các thông tin về vấn đề này”, ông Trump nói hôm 30/12/2016.

Liên quan tới các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ, Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đã công bố lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow, bao gồm việc trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga tại Mỹ và đóng cửa hai khu nhà do các nhân viên Nga sử dụng ở New York và Maryland hồi tuần trước.

Thành Đạt

Tổng hợp