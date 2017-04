Ông Trump bị kiện vì không công khai khách mời tại Nhà Trắng

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

Theo Politico, Trung tâm Lưu trữ An ninh Quốc gia, Nhóm Công dân vì trách nhiệm và đạo đức ở Washington (CREW) và Viện nghiên cứu Đại học Columbia đã đệ đơn kiện trên cơ sở Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA), nhằm kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump công khai các bản ghi chép về danh sách các khách mời tới Nhà Trắng tại Washington và khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông Trump ở Florida.

Ngoài ra, những người khởi kiện cũng muốn biết thông tin của các cá nhân đã tới gặp tổng thống tại Tháp Trump - nơi được coi là “đại bản doanh” của ông chủ Nhà Trắng ở New York. Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về vụ kiện này.

The Hill cho biết 3 tổ chức muốn kiện Bộ An ninh Nội địa Mỹ vì cơ quan mật vụ thuộc bộ này đã không cung cấp các thông tin cần thiết về cuộc gặp gỡ của các khách mời với Tổng thống Trump tại các địa điểm trên, bất chấp yêu cầu của đạo luật FOIA.

“Chúng tôi đã hy vọng rằng chính quyền của Tổng thống Trump sẽ tiếp nối chính quyền của Tổng thống Obama, tiếp tục công khai danh sách khách mời. Tuy nhiên, không may mắn là họ đã không làm như vậy. Xét đến nhiều vấn đề mà chúng tôi đã chứng kiến tại Nhà Trắng, liên quan đến các nguy cơ xung đột lợi ích, can thiệp từ bên ngoài cũng như vi phạm đạo đức, chúng tôi nhận thấy sự minh bạch là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Do vậy, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải khởi kiện”, Giám đốc điều hành CREW Noah Bookbinder cho biết trong thông báo của cơ quan này.

Trước đó, Tổng thống Obama đã đồng ý công khai danh sách khách mời tới Nhà Trắng với tần suất từ 3-4 tháng/lần sau vụ kiện của CREW vào năm 2009. Khi ông Obama mới tiếp quản Nhà Trắng cách đây 8 năm, chính quyền của ông cũng không công khai danh sách này.

Thông tin về vụ kiện được đưa ra khoảng một tháng sau khi các nghị sĩ đảng Dân chủ hối thúc chính quyền của ông Trump tiếp tục nối dài chính sách từ chính quyền tiền nhiệm trong việc công bố thông tin của các chuyến viếng thăm tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago - nơi được mệnh danh là “Nhà Trắng Mùa Đông”. Tổng thống Trump đã đón tiếp 2 nhà lãnh đạo nước ngoài là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng xa hoa này.

Từ sau ngày nhậm chức 20/1, ông Trump đã dành quá nửa số kỳ nghỉ cuối tuần ở Mar-a-Lago - nơi một người phải bỏ ra 200.000 USD lệ phí nếu muốn vào bên trong. Việc tiếp cận riêng với tổng thống thường rất bí mật và hạn chế, do vậy các nghị sĩ Dân chủ muốn theo dõi lịch trình công khai của những người tới khu nghỉ dưỡng này. Các nghị sĩ đã yêu cầu Sở Mật vụ Mỹ làm rõ việc cơ quan này có tiến hành rà soát và kiểm tra lý lịch của các vị khách tới Mar-a-Lago hay không, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Thành Đạt

Tổng hợp