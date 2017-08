Nhà thổ kiểu mới cho gái mại dâm ở Hà Lan

Quang cảnh phố đèn đỏ tại Amsterdam, Hà Lan (Ảnh: NYT)

Nhà thổ do người làm nghề mại dâm làm chủ

Hà Lan đã hợp pháp hóa mại dâm từ năm 2000. Ngày nay, khi bước trên những con phố đèn đỏ, người qua đường có thể thấy những người hành nghề mại dâm đứng sau khung cửa sổ mời gọi một cách tự nhiên bởi đó là một phần công việc họ đang làm.

Tuy nhiên, mọi việc đều có tính 2 mặt. Rủi ro của những người hành nghề mại dâm hợp pháp không phải là nhỏ khi họ hàng ngày hàng giờ phải đối mặt với nạn buôn người, nạn bóc lột lao động. Trong hơn 1 thập niên qua, giới chức Hà Lan đã rất nỗ lực giảm thiểu các vấn đề hình sự liên quan tới hoạt động của nhóm người đặc biệt này.

Tổ chức My Red Light đã ra đời như thế. Với sự giúp đỡ của thị trưởng thành phố Amsterdam Eberhard van der Laan, tổ chức đã được thai nghén từ chính những người đã và đang hành nghề mại dâm thành lập nên, với mục đích tạo ra cơ sở cho người làm nghề mại dâm được hành nghề, cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho họ.

Lyle Muns, một nam giới từng hành nghề mại dâm, hiện giờ nằm trong ban điều hành hiệp hội cho biết tổ chức được thành lập hồi tháng 5 và vẫn đang tiến triển tốt. Anh tỏ ra rất đam mê và lạc quan với dự án khi kể về những lợi ích mà tổ chức mang lại.

Mục đích ra đời của My Red Light nhằm tạo ra mối liên kết giữa những người hành nghề mại dâm, xây dựng nên một nơi họ có quyền tự quyết, có thể tự do thảo luận về lịch trình làm việc cá nhân, góp ý về thiết kế của những căn phòng tiếp khách hoặc thậm chí được cất nhắc lên vị trí quản lý.

Cụ thể, theo Justine Le Clercq, phát ngôn viên của My Red Light cho biết tổ chức sẽ hoạt động giống như mô hình một quỹ. Le Clercq hy vọng khoảng 1-2 năm nữa, tổ chức sẽ hoạt động trơn tru và có lợi nhuận, họ sẽ đầu tư mở các lớp dạy kĩ năng cho những người hành nghề mại dâm như lớp học kinh doanh hay lớp dạy ngôn ngữ. Xa hơn, tổ chức muốn đầu tư vào một loại bảo hiểm dành riêng cho người trong ngành, giúp họ có thể chi trả khi mắc bệnh tật.

Với sự giúp đỡ của chính quyền thành phố, My Red Light đã có thể thuê 4 tòa nhà làm cơ sở hành nghề. Với tôn chỉ người làm nghề mại dâm cũng xứng đáng hưởng điều kiện làm việc như những người khác, My Red Light đã thuê công ty thiết kế nội thất có tiếng ở Hà Lan. Họ muốn đảm bảo không gian hành nghề trông sạch sẽ và vệ sinh.

Sau 3 tháng thành lập, My Red Light đã dần dần gây được sự chú ý và xây dựng được cộng đồng người hành nghề mại dâm riêng.

Những băn khoăn và hoài nghi

Bên trong một phòng hành nghề của gái mại dâm thuộc tổ chức My Red Light (Ảnh: NYT)

Bên cạnh những điểm tích cực, My Red Light hiện cũng phải đối mặt với một số thách thức. Tại thành phố Amsterdam, có tới 75% người hành nghề mại dâm đến từ khu vực Đông và Trung Âu, trong khi phần còn lại là người Hà Lan hoặc đến từ các nước Nam hoặc Trung Mỹ.

Heleen Driessen, chuyên gia tư vấn cho người hành nghề mại dâm cho biết: "Luôn có những vấn đề về quốc tịch, ngôn ngữ, văn hóa làm rào cản để tổ chức như My Red Light có thể hoạt động một cách trơn tru".

Bên cạnh đó, sự ra đời của My Red Light cũng vấp phải sự chỉ trích, phần lớn từ đối thủ cạnh tranh từ một mạng lưới môi giới mại dâm khác ở Hà Lan. Đó là tổ chức Proud, tổ chức môi giới duy nhất tại Amsterdam cung cấp đầy đủ từ các lớp học ngôn ngữ hay dịch vụ tư vấn luật pháp cho người hành nghề mại dâm.

“Đó chỉ là một nhà chứa. Nó chỉ khác ở là được vận hành bởi những người làm nghề mại dâm. Và việc truyền thông vây quanh và tung hô nó thực sự làm hại tới đường làm ăn những nhà chứa khác trong khu vực”, bà Yvette Luhrs, phát ngôn viên của Proud, cho biết.

Thậm chí, trong nội bộ của My Red Light đã manh nha một số vấn đề. Một vài thành viên đã dọa kiện tổ chức này do họ không được thăng tiến lên vị trí quản lý như họ được hứa trước đây. Đại diện My Red Light cho biết, những người này đã có tiền án ghi trong hồ sơ nên nếu tổ chức này thăng chức cho họ, thì tổ chức sẽ bị tước giấy phép hoạt động do làm sai quy định của thành phố..

Ngoài ra, bà Luhrs cho biết những người hành nghề mại dâm lập ra My Red Light để họ có thể làm việc tự do hơn và đặc biệt là không bị cảnh sát kiểm tra. Tuy nhiên, phía cảnh sát bày tỏ quan ngại về tình hình tội phạm trong ngành mại dâm như nạn buôn người hay điều kiện làm việc và hành nghề. Vì vậy, việc giám sát là điều bắt buộc.

"Sẽ không thể kiểm soát được tình hình nếu các cơ quan chức năng không theo dõi chặt chẽ ngành công nghiệp mại dâm", bà Jolanda de Boer, công tố viên có kinh nghiệm xử lý những vụ buôn người và bạo hành, chia sẻ.

Bà de Boer cũng hoàn toàn hiểu rằng My Red Light là nỗ lực của chính quyền nhằm giúp đỡ và hỗ trợ những người hành nghề mại dâm. Tuy nhiên, sau 10 năm chứng kiến những vụ án trong ngành, bà bày tỏ hoài nghi về việc bình thường hóa ngành nghề này như các ngành nghề khác.

Nhưng phát ngôn viên của My Red Light, bà Le Clercq, cho rằng: “Dĩ nhiên là mại dâm và buôn người có quan hệ với nhau, nhưng bất cứ ngành nghề gì từ kinh doanh hoa đến xây dựng cũng có những người phạm tội và những người bị hại. Nên hãy để những người có nhu cầu làm nghề được làm những gì họ muốn”.

