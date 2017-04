Đằng sau lệnh truy nã tỷ phú Quách Văn Quý

Bởi tại 2 cuộc họp báo hôm 19 và 21-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đều đề cập tới việc ông Quách Văn Quý (còn được gọi là Miles Kwok) đã bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ.

Cùng thời gian này, giới truyền thông Trung Quốc đưa nhiều thông tin, mô tả tỷ phú Quách Văn Quý là nghi can hình sự và những cáo buộc trước đó về tham nhũng của một số quan chức cao cấp Trung Quốc là không đáng tin. Việc này diễn ra sau khi ông Quách Văn Quý, người nổi lên trong lĩnh vực bất động sản vừa có cuộc trả lời phỏng vấn với VOA hôm 19-4.

Theo giới chuyên môn, Trung Quốc đã phát động chiến dịch chưa từng có tiền lệ để truy bắt tỷ phú Quách Văn Quý. Và việc này diễn ra sau khi cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Hồng Vĩ được bầu làm Chủ tịch Interpol năm 2016. Theo giới truyền thông, Trung Quốc đã gây áp lực yêu cầu VOA hủy cuộc phỏng vấn với tỷ phú Quách Văn Quý, nhưng bất thành.

Tỷ phú bất động sản Quách Văn Quý.

Tờ The New York Times dẫn lời một lãnh đạo VOA cho biết, Trung Quốc gây áp lực buộc dừng buổi phỏng vấn. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu phóng viên Bill Ide của VOA thường trú tại Bắc Kinh để tuyên bố, buổi phỏng vấn hôm 19-4 là sự can thiệp vào công việc nội bộ Trung Quốc.

Điều đáng nói là cuộc phỏng vấn dự kiến kéo dài 3 tiếng với VOA của ông Quách Văn Quý (được phát trực tiếp trên YouTube) đã bị cắt ngắn hơn 1 tiếng một cách bí ẩn. Và chưa đầy 1 giờ sau khi VOA bắt đầu buổi phỏng vấn, tờ The Beijing News đã đăng phóng sự điều tra về quá khứ của ông Quách Văn Quý.

Trong một video dài 23 phút, cựu Thứ trưởng Mã Kiến thú nhận một cách chi tiết về việc nhận 8,72 triệu USD tiền hối lộ của ông Quách Văn Quý. Video này được lưu hành trên mạng xã hội Trung Quốc từ tối 19-4.

Ông Mã Kiến còn khai, năm 2008, khi xây tòa nhà văn phòng ở quảng trường Kim Tuyền, Bắc Kinh, Quách Văn Quý đã "cơi nới" thêm diện tích nên bị Ủy ban quy hoạch thành phố xử phạt, buộc dỡ bỏ phần xây không phép. Nếu không có Mã Kiến lấy danh nghĩa Bộ An ninh giúp, Quách Văn Quý sẽ thiệt hại hàng trăm triệu NDT. Mã Kiến còn lắp thiết bị nghe trộm các đối thủ cạnh tranh, giúp Quách Văn Quý thắng thầu nhiều công trình.

Còn tờ The Beijing News và tạp chí Tài Kinh đăng bài điều tra về những thương vụ và quan hệ của ông Quách Văn Quý với ông Mã Kiến (bị bắt từ đầu năm 2015, bị khai trừ khỏi Đảng tháng 12-2016). Ngày 20-4, tờ The Sydney Morning Herald dẫn cáo buộc của ông Trịnh Tả Phu, doanh nhân Trung Quốc hiện sống ở Melbourne, theo đó ông Quách Văn Quý là nhân vật xã hội đen có tầm cỡ ở Trung Quốc.

Quách Văn Quý (sinh năm 1967 ở tỉnh Sơn Đông) là người kiểm soát thực tế công ty đầu tư Bàn Cổ Bắc Kinh, từng được xếp thứ 74 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2014, với số tài sản 15,5 tỷ nhân dân tệ (NDT). Quách Văn Quý bị nghi phạm các tội: lạm dụng tiền vốn, lừa đảo vay tiền ngân hàng, lừa mua ngoại tệ, rửa tiền, trốn thuế, bắt giữ người trái phép, xâm phạm quyền riêng tư.

Trong số những người bị "điểm danh" có quan hệ mật thiết với Quách Văn Quý, ngoài ông Mã Kiến còn có Trương Việt, nguyên Bí thư Chính pháp tỉnh Hà Bắc và Hạng Tuấn Ba, nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát Bảo hiểm quốc gia. Trong giới kinh doanh, Quách Văn Quý được biết tới với biệt danh "thợ săn quyền lực", "chiến thần", "cướp biển Caribe".

South China Morning Post là tờ báo đầu tiên đăng lệnh truy nã ông Quách Văn Quý. Theo tờ South China Morning Post, ông Quách Văn Quý đã bác bỏ những cáo buộc kể trên và khẳng định, đang là mục tiêu của một cuộc "săn phù thủy".

"Nếu không thoái hóa biến chất như vậy, họ sẽ chẳng sợ tôi", ông Quách Văn Quý tuyên bố. Trên Twitter, ông Quách Văn Quý còn viết "Mọi thứ mới chỉ bắt đầu".

Ông Quách Văn Quý cho biết, đã rời Trung Quốc từ cuối năm 2014 sau khi biết tin cựu Thứ trưởng Bộ An ninh Mã Kiến sẽ bị bắt. Và kể từ khi rời Trung Quốc, ông Quách Văn Quý chủ yếu sống ở Mỹ. Tỷ phú Quách Văn Quý còn tuyên bố, ông không còn là công dân Trung Quốc, đang sở hữu hộ chiếu được cấp bởi 11 quốc gia và là thành viên câu lạc bộ Mar-a-Lago tại bang Florida của Tổng thống Donald Trump.

Có tin nói rằng, ông Quách Văn Quý đang ở trong biệt thự trị giá 67,5 triệu USD tại khu Manhattan, thành phố New York. Theo giới chuyên môn, cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa ký hiệp ước dẫn độ với Mỹ, nên việc bắt và dẫn độ tỷ phú Quách Văn Quý là điều không dễ thực hiện.

Theo Trịnh Huyền My

