Dàn chuyên cơ “khủng” tháp tùng lãnh đạo các nền kinh tế APEC

Chuyên cơ phục vụ Tổng thống Indonesia Joko Widodo là máy bay Boeing 737-800. Máy bay này được chế tạo nhằm đáp ứng các yêu cầu an toàn theo tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt của hàng không Indonesia để đảm bảo an toàn cho các nhân vật quan trọng. (Ảnh: Wikipedia)