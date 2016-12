Cựu bí thư 3 tỉnh "nuốt" hàng trăm tỷ

Trung Quốc:

Theo China.com, Tô Vinh bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 110 triệu NDT, lạm dụng chức quyền và có tài sản trên 80 triệu NDT không thể giải trình rõ nguồn gốc do đâu mà có. Trước tòa, Vinh đã cúi đầu nhận tội, tỏ ra hối lỗi. Tòa đã tuyên bố kết thúc việc xét xử, nhưng mức án sẽ được công bố vào dịp khác.

Tô Vinh (trái), vợ Vu Lệ Phương (phải, trên) và con rể Trình Đan Phong

Cáo trạng cho biết, từ 2002 tới 2014, Vinh đã lợi dụng các chức vụ Bí thư tỉnh ủy Thanh Hải, Bí thư tỉnh ủy Cam Túc, Phó hiệu trưởng Trường Đảng trung ương, Bí thư tỉnh ủy Giang Tây, để giúp đỡ đơn vị và cá nhân kinh doanh làm ăn, đề bạt chức vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp nhận hối lộ hơn 110 triệu NDT (363 tỷ VND).

Năm 2009, trong quá trình cải tổ công ty TNHH gang thép Nam Xương, Tô Vinh, khi đó là Bí thư Giang Tây, đã lạm dụng chức quyền khiến tài sản công thất thoát nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu tới xã hội. Ngoài ra, Vinh còn có tài sản hơn 80 triệu NDT (hơn 264 tỷ VND) không thể giải trình được nguồn gốc.

Trong quá trình xét xử, Viện kiểm sát đã đưa ra các chứng cứ, đối chất với Tô Vinh và luật sư biện hộ. Tô Vinh bày tỏ không có ý kiến gì về những tội bị cáo buộc, trong phát biểu cuối cùng trước tòa đã nhận tội, hối tội.

Tô Vinh sinh năm 1948 ở Cát Lâm, là nhân vật chính trị nổi tiếng, từng giữ chức bí thư tỉnh ủy 3 tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Giang Tây, là Ủy viên dự khuyết TW các khóa 14, 15 và là Ủy viên TW các khóa 16, 17. Khi bị quật ngã năm 2014, Vinh đang là đại biểu quốc hội khóa 12, giữ chức Phó chủ tịch Chính Hiệp.

Vinh bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (UBKTKLTW) bắt giữ điều tra ngày 14/6/2014, sau đó bị bãi miễn các chức vụ. Ngày 16/2/2015, UBKTKLTW tuyên bố khai trừ đảng tịch và công chức, chuyển hồ sơ sang tư pháp xử lý. Một ngày sau, Viện kiểm sát tối cao thông báo thực hiện biện pháp cưỡng chế với Vinh.

Ngày 16/7/2016, Viện kiểm sát tối cao thông báo kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát thành phố Tế Nam khởi tố Vinh ra Tòa án thành phố xét xử.

Thông báo của UBKTKLTW về vụ án Tô Vinh cho biết đã xuất hiện vấn đề gia tộc tham nhũng, cả gia đình bị cuốn vào vòng xoáy. Tô Vinh cũng tự kiểm điểm, nói: “tham nhũng không chỉ hủy hoại bản thân tôi, mà còn hại cả vợ và con trai”.

Khi Tô Vinh làm Bí thư tỉnh ủy Giang Tây đã có quan hệ mật thiết với Chu Vĩnh Khang và Lệnh Kế Hoạch. Tư liệu công khai cho thấy, thời gian này, Vinh trắng trợn ra giá chức lãnh đạo ty, sở quan trọng ở mức 5 triệu NDT.

Vinh còn bị tố cáo chủ trì công trình trồng rừng mấy chục tỷ NDT, trưng dụng ruộng của nông dân để trồng rừng, trong đó phát hiện hư báo nhiều hạng mục khống để lấy tiền chia nhau.

Vợ lẽ Vu Lệ Phương của Vinh đã đảm nhận vai trò nhận hối lộ thay chồng không hề giấu diếm, Tô Vinh cũng không ngăn cản. Do Phương là một nhà nghệ thuật nên nhiều quan chức Giang Tây đã tặng nhiều đồ sứ, thư họa, có những bức tranh giá tới cả chục triệu tệ.

Các quan chức hối lộ do Vinh rất đông, từ cấp huyện tới cấp tỉnh. Do số lượng tiền và vật quá nhiều nên Vinh và vợ cũng không nhớ ai biếu thứ gì hay bao nhiêu tiền.

Ngoài ra, Vinh còn đưa anh trai vợ Vu Bình An vào công tác trong ngành công an và thăng tiến rất nhanh. Khi Vinh bị điều tra, cả Phương và An đều bị bắt, sau đó An tự sát. Con rể Vinh là Trình Đan Phong, Phó thị trưởng Trương Gia Giới, lợi dụng địa vị bố vợ để tham ô hơn 10 triệu NDT, đã bị khởi tố hồi tháng 9.

Theo Ngô Tuyết

Vietnamnet