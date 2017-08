Bị cáo cướp vũ khí nổ súng tại tòa án Nga, 3 người chết

Tòa án tại Moscow - nơi xảy ra vụ nổ súng (Ảnh: RT)

Theo người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko, vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 13h50 chiều nay theo giờ Moscow khi hai nhân viên an ninh áp giải 5 bị cáo bị còng tay vào thang máy.

“Một trong số 5 bị cáo đã tấn công một nhân viên an ninh và bắt đầu bóp cổ người này. Các bị cáo khác tìm cách tẩu thoát và giằng vũ khí của các nhân viên an ninh. Một trong số các nhân viên an ninh đã gọi viện trợ. Khi thang máy lên tới tầng 3, các sĩ quan của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã chờ sẵn bên ngoài. Sau đó một vụ nổ súng xảy ra. Trong vụ nổ súng này, một nhân viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã bị thương ở vai, 3 bị cáo bị bắn chết trong khi 2 bị cáo còn lại bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện”, bà Petrenko cho biết.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ cơ quan hành pháp của Nga cho biết 3 trong số 5 thành viên của một băng nhóm xã hội đen có tên gọi GTA đã bị bắn chết sau khi những tên này tìm cách cướp vũ khí của lực lượng an ninh và nổ súng bên trong một tòa án tại Moscow hôm nay 1/8.

Cả 5 người trên đều là bị cáo của một phiên tòa xét xử và âm mưu tìm cách trốn khỏi tòa. Ngoài 3 tên thiệt mạng, 2 tên còn lại bị tước vũ khí và bắt giữ. Luật sư Sofia Rubasskaya, người có mặt trong trụ sở tòa án vào thời điểm xảy ra vụ việc cho biết một nữ nhân viên tòa án và một nhân viên an ninh được cho là đã bị trúng đạn trong vụ nổ súng.

“Chúng tôi đang ở một phiên xét xử khác thì nghe thấy tiếng súng nổ. Có khoảng hơn 20 tiếng súng. Chúng tôi bắt đầu đi sơ tán. Tôi nhìn thấy một người nữ nhân viên bị thương và chảy máu trên mặt. Sau đó, ai đó nói với tôi rằng một nhân viên an ninh có vũ trang cũng đã bị thương”, bà Sofia cho biết.

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng (Ảnh: TASS)

Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin từ phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Moscow, bà Tatyana Petrova, cho biết có 3 quan chức hành pháp bị thương trong vụ nổ súng tại tòa hôm nay.

“Theo thông tin sơ bộ ban đầu, trong quá trình áp giải vào thang máy, các nghi phạm đã tấn công các nhân viên cảnh sát và tìm cách cướp vũ khí của họ. Khi tháng máy mở cửa… ba nghi phạm tìm cách tẩu thoát đã bị bắn chết, trong khi hai nghi phạm còn lại bị thương. Một sĩ quan bị trúng đạn và bị thương, sau đó được đưa tới bệnh viện, hai sĩ quan khác bị thương nhiều chỗ”, bà Petrova cho biết.

Trước đó, bà Natalia Osipova, phát ngôn viên của tòa án nơi xảy ra vụ việc, nói rằng mọi người bên trong tòa án đã được đưa đi sơ tán. Theo bà Osipova, hiện các công việc ở tòa án đã được trở lại bình thường.

Các thành viên của băng nhóm GTA, vốn lấy tên theo một trò chơi điện tử, đã bị cáo buộc sát hại các tài xế lái ô tô ở Moscow trong khoảng thời gian từ năm 2012-2014.

Liên quan tới vụ việc này, có 9 nghi phạm bị buộc tội sát hại 17 người, trong khi 2 nghi phạm khác bị buộc tội âm mưu giết người cùng một loạt các tội danh khác như cướp bóc, sản xuất và tàng trữ trái phép vũ khí và ăn cắp tài liệu.

Thành Đạt

Tổng hợp