Xót xa lớp học mầm non trong nhà bếp dột nát

Lớp học nóng bức trong nhà bếp

Sau nhiều lần lỡ hẹn, cuối cùng vào một ngày nắng ráo cuối tháng 4, chúng tôi cũng tới được điểm trường Đồng Măng. Trực tiếp dẫn đoàn lên thăm điểm trường, thầy Hà Tuấn Hải- Phó phòng giáo dục huyện Yên Lập có phần ngại ngùng cho biết : “Điểm trường ở nơi hẻo lánh, phải theo dõi thời tiết sát sao, trời nắng ráo liên tục mấy hôm mới dám đi. Trời mưa thì chịu vì đường đất, lại dốc đứng trơn trượt không thể đi nổi. Sợ nhất là gặp lũ ống…, đã có người phải bỏ mạng trên đoạn đường này rồi…”

Nghe thầy Hà nói chúng tôi không khỏi sởn da gà, sau hơn một tiếng đồng hồ đánh vật với 15 km đường đất, vượt qua vô số ngầm, hết ô tô lại xe máy, rồi lội bộ. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi cần đến. Điểm trường Đồng Măng dần hiện ra sau khi chúng tôi leo hết một con dốc đứng trơn trượt. Điểm trường có 3 lớp học, riêng lớp 3 tuổi học trong cái nhà tạm được quây bạt tứ phía, mái lợp bờ rô xi măng, một phần được ngăn ra để làm bếp. Thầy Hà cho biết, các em học sinh ở đây trăm phần trăm là dân tộc thiểu số, đa phần là dân tộc Dao, còn lại là dân tộc Mường. Nhìn những gương mặt thơ ngây lấm lem đất cát và mũi dãi, áo quần bẩn thỉu nhếch nhác, chúng tôi không khỏi chạnh lòng xót xa!

Dẫn chúng tôi đi thăm các lớp học, cô giáo Đinh Thị Đào- hiệu trưởng điểm trường Đồng Măng cho biết : “Dù sao học trong nhà bếp cũng là tốt nhất nên được ưu tiên cho lớp 3 tuổi. Ở đây chưa có điện lưới, nên các cô phải để trống phần gần mái lấy ánh sáng cho các con học bài, và thoát khói khi nấu ăn. Nhưng những khi cơn mưa rừng đến, lại là nỗi khiếp sợ bởi nước mưa sẽ hắt qua chỗ đó vào lớp học khiến nền nhà trơn trượt và nhão nhoét…Khổ nhất là mùa đông, những khi trời mưa phùn gió bấc, nhìn các con run rẩy thương lắm!...”

Cứ mưa là cô trò chạy…

Nằm ngay cạnh “bếp ăn kiêm lớp học” của trẻ 3 tuổi là dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng được chia làm 2 phòng cho lớp 4 tuổi và 5 tuổi. Chỉ tay lên những vết nứt ngang học khắp các bức tường, cô Đào ngậm ngùi chia sẻ: “ Cái nhà này được xây cách đây gần 20 năm rồi, trước là hội trường của thôn, năm 2006 thì được bàn giao lại cho điểm trường. Hiện tại đã xuống cấp quá rồi, nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Phần mái lợp bờ rô xi măng đã hư hỏng nặng nên dù mưa nhỏ trong nhà cũng như ngoài trời, tường nhà thì nứt toác nước ngấm vào bở bục, lại công thêm nước từ trên xối xuống khiến lớp học lúc nào cũng ẩm ướt… Các cô vừa dạy vừa trong tâm trạng căng như dây đàn vì sợ lớp đổ…Nếu trời nổi gió hay mưa lớn là phải chạy lên lánh nạn ở trung tâm y tế cách đó 200m…”

Cô Đào cho biết thêm, do điều kiện thiếu thốn nên hiện tại điểm trường chỉ có thể tiếp nhận 42 em. Trong khi theo số liệu khảo sát của phòng giáo dục thì có khoảng hơn 80 em trong độ tuổi từ 3-5 trên địa bàn. Cũng một phần vì đường xá hiểm trở, gia đình các con lại ở rải rác không tập trung, phần vì cơ sở vật chất yếu kém không thể tiếp nhận thêm các con, phần vì một số phụ huynh không dám cho con đến trường vì sợ….lớp đổ.

Mong ước các con có phòng học mới

Điểm trường có 7 thầy cô, có thầy cô gắn bó với điểm trường từ ngày đầu thành lập, có thầy cô mới về trường được vài năm. Điểm trường không có nhà công vụ cũng như nơi cho giáo viên nghỉ ngơi giữa giờ. Những hôm mưa lớn mấy ngày không về được phải ở nhờ nhà người dân trong bản. Hôm nào trời mưa muốn đến trường hay trở về nhà, các thầy cô phải quấn xích vào xe máy mới di chuyển được…Mang bầu gần đến ngày sinh, cô giáo Trần Thị Hằng dạy lớp 3 tuổi chia sẻ: “Chúng em chỉ mong sao có lớp mới cho các con không phải chạy mưa nữa, có điện cho các con đỡ khổ, con đường được sửa chữa lại chúng em cũng đỡ vất vả hơn… ”

Mong ước giản dị của cô Hằng cũng chính là những điều khiến chúng tôi băn khoăn, trăn trở. Liệu rằng trong tương lai không xa, tất cả các em trong các thôn bản hẻo lánh trong các độ tuổi đều sẽ được đến trường? Các em hoàn toàn có quyền được chăm sóc tốt hơn. Các em hoàn toàn có quyền được học trong những phòng học khang trang chắc chắc, mà không phải nơm nớp vừa học vừa lo chạy lánh nạn…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2902: Hỗ trợ xây dựng điểm trường Đồng Măng, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269