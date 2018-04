Bị tai nạn giao thông, tính mạng cô công nhân trẻ nguy kịch

Võ Thị Mỹ Ngân (sinh 1996) là con thứ 3 của vợ chồng anh Võ Hân (sinh 1970, trú thôn Tân An, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Trước Ngân có một anh trai và một chị gái, sau Ngân có một em trai. Tuy nhiên, cách đây 4 năm, anh trai Ngân đã mất sau tai nạn giao thông.

Ngân gặp tai nạn giao thông khi mới đi làm công nhân giày dép được mấy ngày.

Anh Võ Hân cho biết, hôm đó là ngày 6/4, con gái ông đang chạy xe máy từ nhà đến công ty để làm việc thì bị một người đàn ông điều khiển xe máy đụng phải.

“Tôi nghe bạn của con gọi điện về báo tin cháu bị tai nạn giao thông khi đang đi trên đường. Do cháu bị thương nặng nên gia đình gọi xe cấp cứu đưa cháu ra Bệnh viện Đà Nẵng luôn”, anh Hân nhớ lại.

Theo anh Hân, cách đây 4 năm, con trai anh đã qua đời vì tai nạn giao thông. Vì thế, khi nghe tin Ngân bị tai nạn, vợ chồng anh rất hoang mang, lo lắng.

“Tôi cứ sợ điều xấu sẽ lặp lại. Sợ cái xui xẻo còn đeo bám gia đình tôi. Khi nghe tin con gái gặp tai nạn, vợ chồng tôi chỉ biết cầu trời phù hộ cho cháu tai qua nạn khỏi”, anh Hân chia sẻ.

Theo anh Hân, vợ chồng anh làm nghề kéo lưới ở sông, thu nhập mỗi ngày khoảng 200 - 300 ngàn đồng, cũng chỉ đủ chi tiêu chứ không dư dả gì. Ngân mới đi làm công nhân được mấy ngày nên chưa có bảo hiểm y tế. Vì thế, khi con gái bị tai nạn, chấn thương nặng, chi phí điều trị tốn kém khiến gia đình anh rất khó khăn.

“Gia đình gom góp được mười mấy triệu và có mấy người biết hoàn cảnh gia đình nên cũng đã ủng hộ một ít, gia đình mới có tiền đóng tạm ứng viện phí”, anh Hân nói.

Từ khi con gái bị tai nạn, anh Hân phải bỏ việc ra Đà Nẵng để chăm con. Không có chồng, vợ anh Hân cũng không thể đi làm được. Những ngày sống ở bệnh viện, anh Hân chủ yếu sống nhờ bằng cơm từ thiện, còn được đồng nào anh lo để dành chữa bệnh cho con.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Trần Hữu Kim Minh (phòng Hồi sức ngoại, khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, bệnh nhân Ngân vào viện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương do tai nạn giao thông: chấn thương sọ não, nứt xương sọ, dập não vùng 2 bên, chấn thương hàm mặt, gãy xương gò má, gãy xương mũi, chấn thương mắt trái, xuất huyết nhãn cầu. Sau khi được điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tiên lượng vẫn còn rất nặng.

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân Ngân không có bảo hiểm y tế vì vậy chi phí cho điều trị, thuốc thang hết gần 1 triệu đồng/ngày.

Bà Võ Thị Lệ Thu - Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết, vợ chồng anh Hân làm nghề lưới sông, thu nhập không ổn định, cũng chỉ đủ sống qua ngày. Vừa rồi tổ trưởng thôn cũng đã đi vận động bà con ủng hộ cho gia đình anh Hân được một ít.

Bà Thu mong báo Dân trí có thể kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình anh Hân để anh Hân có tiền chữa trị cho con gái.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.Mã số 2903: Anh Võ Hân (trú thôn Tân An, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

ĐT: 01662.806.467

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269.