Cận cảnh tai nghe Sennheiser hơn 1,4 tỷ vừa về Việt Nam

Đại diện từ nhãn hàng này cho biết: "Sennheiser HE 1 là một ví dụ thực tế về việc chúng tôi một lần nữa có thể vượt qua ranh giới của sự hoàn hảo, và cho thấy chúng tôi có thể định hình lại các tiêu chuẩn mới của sự xuất sắc trong âm thanh cũng như định hướng của âm thanh trong tương lai. Tần số đáp ứng vượt xa phạm vi thính giác của con người cùng với độ méo tiếng cực thấp mà chưa từng bao giờ đo lường được trong một hệ thống âm thanh".

Tuy nhiên đó chỉ là một vài điểm nổi bật về mặt kỹ thuật và đại diện từ Sennheiser không ngần ngại tuyên bố HE 1 là hệ thống âm thanh tai nghe số một trên thế giới.

Cụ thể, bộ khuếch đại âm thanh (amplifier) với 8 ống chân không được đặt rời nhau trên nền đá cẩm thạch Carrara có vỏ ngoài được sáng chế độc quyền nhằm bao bọc bóng đèn thuỷ tinh bên trong làm bằng thạch anh nhằm bảo vệ chúng khỏi môi trường xung quanh.

Đại diện chia sẻ, vỏ ngoài của bộ khuếch đại được làm từ đá cẩm thạch Carrara dạng hạt nhằm giảm tối đa thử thách nêu trên. Loại đá cẩm thạch được chọn làm vỏ ngoài cho bộ khuếch đại chính là loại đá Carrara đến từ Ý và cũng là loại đá mà điêu hắc gia Michelangele sử dụng cho những tác phẩm của mình. Việc hút chân không các ống kết hợp với tính chất của đá cẩm thạch đã tạo ra tác dụng giảm thiểu mức tối đa tiếng ồn. Ngoài mục đích trên thì các ống cũng có thể bảo vệ các bóng đèn thuỷ tinh bên trong được làm bằng thạch anh khỏi các tác động của môi trường xung quanh.

Bên cạnh đó, sự tỉ mỉ được chú ý trong từng chi tiết vật liệu cho HE 1 nhằm mục đích khai thác tối đa tiềm năng của chiếc tai nghe tham chiếu này. Mỗi trong 6,000 linh kiện riêng lẻ được lựa chọn vô cùng cẩn thận, đặc tính âm thanh của từng linh kiện được nghiên cứu kỹ lưỡng và cuối cùng là sự kết hợp tối ưu để đặt chúng vào với nhau một cách hợp lý nhất. Ví dụ, để đảm bảo hiệu suất vượt trội của từng bộ phận, Sennheiser sử dụng điện cực gốm mạ vàng và màng diaphragms mạ platinum.

Độ dày của toàn bộ màng diaphragm là chính xác 2,4 micromet để tối ưu cho việc cho phép kiểm soát độ rung của màng – và việc này được kiểm tra kỹ lưỡng bởi đội ngũ phát triển. 8 dây cáp hiệu suất cao được làm bằng đồng nguyên chất và được phủ một lớp bạc, mang lại độ tối ưu cho việc truyền tín hiệu âm thanh hoàn hảo. Dây được bọc lớp các điện có hỗn hợp các vật liệu có cấu trúc khác nhau giúp loại bỏ sóng âm thanh hoặc động trên cáp.

Tầng khuếch đại của amplifier được dẫn dắt bởi một mạch điều khiển xung cực cao tích hợp trực tiếp vào các ống của tai nghe. Kết quả cho ra cực kỳ ấn tượng: tăng hiệu suất 200 phần trăm so với các sản phẩm khác. Ưu điểm lớn nhất của thiết kế này là khoảng cách rất ngắn giữa bộ khuếch đại với màng diaphragm, chỉ ít hơn 1 centimet trên HE 1. Do đó, hệ thống tai nghe yêu cầu ít điện năng hơn.

Với hệ thống transducer đặc trưng, Sennheiser HE 1 có tầng số đáp ứng từ 8 Hz đến hơn 100 kHz. Đây là dãi tầng vượt xa giới hạn nghe của tai người. Tuy nhiên, tuy dãi tầng vô cùng rộng nhưng vẫn có tác động mạnh mẽ đến dãi tầng số đáp ứng của tai người, và âm thanh của tai nghe hầu như không bị bóp méo trong dãi tầng này.

Ở mỗi kilohertz một mức áp suất âm thanh là 100 decibel, độ méo tiếng của hệ thống tai nghe hầu như chỉ là 0.01 phần trăm, nghĩa là khả năng tái tạo âm thanh trung thực hơn và chi tiết hơn bất kỳ sản phẩm nào khác trên thế giới.

Lý do được giới thiệu tại VN, theo đại diện hãng: "Việt Nam có rất nhiều audiophiles cũng như người dùng tai nghe Sennheiser. Nhu cầu về những thiết bị có khả năng tái tạo âm thanh có độ trung thực cao cho những người yêu nhạc ngày càng trở nên phổ biến, việc đó thúc đẩy chúng tôi liên tục làm việc và cho ra những sản phẩm tai nghe với mong muốn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng có được chất lượng âm thanh tốt nhất. Chúng tôi muốn mang đến âm thanh hoàn hảo nhất nhằm thoả mãn và tạo ra những trải nghiệm ấn tượng, cho dù là xem phim,nghe nhạc hoặc chơi game” ông Martin Low, Giám đốc điều hành Sennheiser Asia cho biết.

Theo công bố, Sennheiser HE 1 được phát triển tại nhà máy Sennheiser tại Đức. Sản phẩm đã bắt đầu cho đặt trước với giá là 50.000 Euro.

Gia Hưng