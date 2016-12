Vụ trẻ sơ sinh tử vong: Trọng lượng trẻ gần 5kg là bất thường

Báo cáo bệnh viện Xanh pôn gửi Sở Y tế Hà Nội về trường hợp tử vong của bé Nguyễn Hồng N. (Ứng Hoà, Hà Nội) nhận định, bé gái này có cân nặng khi sinh to bất thường (trong khi mẹ nặng 42kg, em bé gần 5kg) dù mẹ không có tiền sử tiểu đường.

Đặc biệt, ngày đầu sau sinh trẻ vẫn hoàn toàn bình thường, bú tốt, khóc to, phản xạ sơ sinh bình thường. Nhưng từ ngày thứ 2, diễn biến cho thấy trẻ xuất hiện cơn tím, trong một ngày có 2 cơn tím và được chuyển lên bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng da tái, tím quanh môi, khó thở…

Dù được cấp cứu, điều trị, trẻ nặng dần suy hô hấp nặng, sốc, suy đa tạng, sau đó phải đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch, truyền máu… gia đình xin về, bệnh nhân tử vong.

Trong 35 tiếng ở bệnh viện, bệnh nhi được xét nghiệm đường máu tất cả 10 lần (trung bình khoảng 3,5 giờ làm 1 lần) thì 8 lần đường máu liên tục thấp. Dù bệnh nhân liên tục được truyền đường nhưng chỉ số đường luôn ở ngưỡng 0,02 mmol/l - 0,04 mmol/l, chỉ duy nhất 1 lần đạt ngưỡng 2,3 mmol/l.

“Trong khi đó, theo lý thuyết nếu đường máu dưới 2,6 mmol/l đã bắt đầu tổn thương não. Việc trẻ hạ đường huyết liên tục, mức đường huyết thấp dưới ngưỡng rất sâu, dù được truyền đường ưu trương liên tục là bằng chứng cho thấy bệnh nhi nhiều khả năng mắc bệnh cường Isulin bẩm sinh”, đại diện BV Xanh Pôn cho biết.

Với bệnh lý này, trong ngày đầu sau sinh, do trẻ được điều chỉnh bởi cơ chế Feed-back, do nội tiết của mẹ truyền sang con qua nhau thai nên nồng độ Insulin của trẻ còn ổn định. Nhưng theo thời gian, hoóc môn điều chỉnh insulin từ mẹ truyền sang giảm dần khiến trẻ bị hạ đường máu, xuất hiện các cơn tím do hạ đường huyết. Tình trạng hạ đường huyết nặng nề có thể dẫn đến tổn thương não, tổn thương đa cơ quan…

Cường isulin bẩm sinh là bệnh cảnh cấp cứu, bệnh nhân sẽ tử vong hoặc di chứng thần kinh nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đây là bệnh lý hiếm gặp, nguyên nhân do đột biến gen.

Theo các bác sĩ, căn bệnh này biểu hiện trong giai đoạn sơ sinh thường rất sớm, sau 1-3 ngày sau sinh, với biểu hiện thừa cân so với tuổi thai, (cân nặng khi sinh lớn), bú kém, li bì, kích thích, ngừng thở, giảm trương lực cơ, hôn mê, tím tái, hạ thân nhiệt hoặc thậm chí đe dọa tính mạng.

Liên quan đến ca trẻ sơ sinh gần 5kg tử vong, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đã đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội chỉ đạo, tiến hành kiểm tra xử lý giải quyết vụ việc gia đình bệnh nhi khiếu nại về ca tử vong.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo BV trả lời gia đình bệnh nhi và các cơ quan truyền thông đại chúng, đồng thời gửi báo cáo về Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em - Bộ Y tế trước ngày 03/01/2017.

Hồng Hải