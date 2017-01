Vụ bé gái tử vong tại phòng mạch tư: Nghi do sốc thuốc trị dị ứng

Liên quan đến bài viết “Một bệnh nhi tử vong sau khi chích thuốc tại phòng mạch tư” Dân trí đã phản ánh, ngày 6/1 bệnh viện Chợ Rẫy đã cung cấp một số thông tin chuyên môn về ca bệnh. Theo đó, bệnh nhân Võ Thị Huỳnh Nh. (13 tuổi) nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 22h05 ngày 4/1/2017. Khi vào viện, cháu trong tình trạng lơ mơ, thở qua nội khí quản bằng phương pháp bóp bóng hỗ trợ, huyết áp tụt (đang truyền vận mạch).

Nguyên nhân tử vong của bệnh nhi được nhận định có thể do sốc thuốc trị dị ứng (ảnh minh họa)

Trước đó, cháu điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 với chẩn đoán: Viêm cơ tim - choáng tim.

Sau khi hội chẩn các bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy xác định tình trạng của trẻ rất nặng nên quyết định thực hiện kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO). Tuy nhiên, phương pháp ECMO không mang lại kết quả như mong đợi, bệnh nhân không đáp ứng với việc điều trị, bệnh ngày càng nặng hơn. Sáng 5/1 cha bệnh nhi xin đưa cháu về lo hậu sự.

Trao đổi thêm với phóng viên về bệnh tình của Huỳnh Nh., anh Võ Văn Đức (chú ruột của bệnh nhi) cho hay, khoảng 11h ngày 3/1 bé than ngứa, nổi mẩn ở hai đùi nên chị dâu anh đưa cháu đến phòng khám Phúc An thuộc xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TPHCM thăm khám. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị dị ứng rồi chích một loại thuốc nhưng gia đình chưa rõ đó là thuốc gì. Chỉ hơn 10 phút sau, cháu tím tái, co giật nên được nhân viên y tế chuyển lên Bệnh viện Xuyên Á sau đó đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 rồi sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

“Khi cháu nằm viện điều trị, đại diện phòng khám có đến thăm hỏi và trao đổi các thông tin chuyên môn liên quan với các bác sĩ. Sau khi cháu mất, phía phòng khám cũng hỗ trợ viện phí và chi phí mai táng. Bước đầu, họ nhận định cháu tôi mất là do bị sốc thuốc trị dị ứng. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi cần biết rõ nguyên nhân đã khiến cháu rơi vào nguy kịch rồi tử vong cũng như trách nhiệm của những người có liên quan” - anh Võ Văn Đức nghẹn ngào.

Để có thông tin rõ hơn về rủi ro của ca bệnh đáng tiếc trên, phóng viên đã liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Minh Thành, Giám đốc phòng khám Phúc An. Ông Thành cho biết: “Tôi đang bận việc bên ngoài nên chưa nắm được vụ việc. Tôi sẽ xác minh lại và cung cấp thông tin sau nếu có”.

Vân Sơn