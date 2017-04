Nhiều tệ nạn xã hội đang "len lỏi" vào trong... bệnh viện

Côn đồ, bắt cóc, cò mồi…

Tại Hội nghị Tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện, bảo vệ nhân viên y tế diễn ra sáng 7/4 tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng tình hình an ninh bệnh viện rất quan trọng.

Tại Việt Nam đã xảy ra tình trạng bác sĩ chết tại bệnh viện vì côn đồ hành hung (vụ tại BV Vũ Thư, Thái Bình). Nhân viên y tế chăm sóc người bệnh nhưng bị đuổi đánh, rồi bắt cóc trẻ em, cò mồi, lừa đảo mất an toàn cháy nổ… đều tồn tại.

Vụ người nhà hành hung bác sĩ tại khoa Cấp cứu (BV Bạch Mai) được camera an ninh ghi lại.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, từ năm 2010 đến nay, cả nước xảy ra khoảng 20 vụ điển hình về mất an ninh trật tự trong bệnh viện. Tính riêng các vụ vũ lực thì có đến 70% đối tượng bị tấn công là bác sĩ, 15% là điều dưỡng và 60% vụ việc xảy ra khi bác sĩ đang cấp cứu, chăm sóc cho người bệnh.

“Điều này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của các nhân viên y tế mà cũng đe dọa tính mạng của các bệnh nhân đang được cấp cứu khác”, PGS Khuê nói.

Không chỉ hành hung bác sĩ, các vụ côn đồ xông vào BV đánh người từng xảy ra tại BV Xanh Pôn, BV Việt Đức… không chỉ khiến bệnh nhân xanh mắt mà các y, bác sĩ cũng hoảng hồn.

Trường hợp xảy ra tại BV Xanh Pôn hồi tháng 10/2014, khi các bác sĩ đang cấp cứu cho 2 thanh niên vừa được đưa vào viện trong tình trạng có nhiều thương tích thì có một nhóm hơn 10 thanh niên cởi trần, xăm trổ, lăm lăm hung khí xông vào từng phòng để tìm người. Khi thấy một tốp bác sỹ đang băng bó cho 2 bệnh nhân kể trên, nhóm thanh niên đã lao tới dùng tuýp sắt, điếu cày hành hung một trong hai người.

Hay tại BV đa khoa Tiên Lãng (Hải Phòng), các bác sĩ chết lặng khi bệnh nhân đang nằm cấp cứu trên giường bệnh thì bị 4 đối tượng xông vào đâm chết tại chỗ….

“Nhiều khi, chỉ trong vòng 10 - 15 phút hoặc ngay khi bệnh nhân là xã hội đen vào viện, hàng trăm đối tượng khác đã xuất hiện kèm vũ khí nóng vào bệnh viện để thanh trừng lẫn nhau”, ông Nguyễn Đức Tâm, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Việt Đức cho hay.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc BV Bạch Mai, môi trường bệnh viện quá phức tạp với khoảng hơn 20.000 lượt người lưu thông qua lại. Riêng bệnh nhân nội trú là hơn 5.000 người, ngoại trú là hơn 4.000 người. Nhiều đối tượng lưu manh, côn đồ, lừa đảo, trộm cắp, nghiện hút cò mồi… thường xuyên lai vãng trong bệnh viện nên việc kiểm soát an ninh trật tự rất khó khăn. Từ đầu năm 2016 đến nay, Bệnh viện đã phát hiện 23 vụ phạm pháp hình sự, chuyển 23 đối tượng cho công an giải quyết.

An toàn phòng cháy chữa cháy cũng khiến các bác sĩ đau đầu, bởi bệnh nhân và người nhà đốt vía, giải đen ngay trong bệnh viện, gây mất an toàn cháy nổ.

Theo Đại tá Phạm Văn Tám, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, có nhiều vấn đề nổi cộm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện như: Trộm cắp, móc túi; cò mồi; bắt cóc trẻ em; người nhà bệnh nhân biểu tình, băng nhóm giang hồ truy sát tại các bệnh viện; đặc biệt, tình trạng hành hung bác sĩ, nhân viên y tế…

Nhiều khó khăn

Theo PGS Khuê, nguyên nhân của các vụ người bạo hành bác sĩ thường do quá tải bệnh viện, người nhà cảm thấy bác sĩ còn chậm trễ trong cấp cứu người bệnh. Bên cạnh đó không ít đối tượng cũng khá côn đồ, manh động, có thể kèm theo nghiện hút, ngáo đá, tâm thần bất ổn khiến tình hình an ninh bệnh viện càng phức tạp. Bệnh viện trong tình trạng quá tải, nhân viên y tế làm việc quá sức, nhận thức của người bệnh, chưa đủ lực lượng đảm bảo để bảo vệ thầy thuốc... cũng là những nguyên nhân dẫn đến mất an ninh tại bệnh viện

Thứ trưởng Bộ Y tế thẳng thắn phê bình nhiều lãnh đạo BV chưa thực sự quan tâm đến vấn đề an ninh bệnh viện. Ảnh: H.Hải

Đặc biệt, việc thiếu sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền và lãnh đạo bệnh viện cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến an ninh bệnh viện còn bất ổn. Thiếu tập huấn nâng cao kinh nghiệm cho cán bộ y tế nói chung và nhân viên bảo vệ về các tình huống dễ dẫn tới xung đột. Chưa đề cao công tác tuyển dụng, huấn luyện và kiểm tra thường xuyên đối với nhân viên bảo vệ.

Theo Thứ trưởng Tiến, vấn đề an ninh bệnh viện rất quan trọng nhưng lại chưa được sự quan tâm đúng mực của một bộ phận lãnh đạo các bệnh viện. Thứ trưởng dẫn chứng luôn về việc một hội nghị quan trọng tìm giải pháp đảm bảo an ninh bệnh viện, được Bộ Y tế tổ chức kỹ càng nhưng số ghế trống trong hội trường quá nhiều, thiếu sự tham gia của nhiều bệnh viện.

Để đảm bảo an ninh bệnh viện, Bộ Y tế yêu cầu sự vào cuộc tích cực của các lãnh đạo BV. Bộ Y tế sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị về việc bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tăng cường phối hợp giữa ngành y tế và công an, đảm bảo an toàn cho cả nhân viên y tế lẫn người bệnh. Xây dựng tiêu chuẩn về bảo đảm cơ sở hạ tầng bệnh viện để phòng ngừa mất an toàn trật tự bệnh viện. Đặc biệt, sẽ bổ sung Luật nghiêm cấm hành vi xâm phạm, đe dọa thầy thuốc khi thi hành nhiệm vụ…

Hồng Hải