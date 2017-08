Làm gì khi người thân ung thư giai đoạn cuối?

Ở vùng khối u giai đoạn cuối khu trú, người bệnh sẽ đau nhức đến mức không chịu đựng nổi và có hiện tượng xuất huyết. Trên toàn cơ thể, người bệnh sẽ cảm thấy không có chút sức lực nào, cân nặng nhanh chóng giảm sút và không muốn ăn uống…

Dưới đây là những triệu chứng người bệnh ung thư giai đoạn cuối phải chịu đựng và cách người nhà hỗ trợ họ:

Sốt

Các nguyên nhân của bệnh rất nhiều, ví dụ như lây nhiễm vi khuẩn, vi rút, bệnh mô liên kết, còn có sốt dạng chức năng.

Ăn uống không ngon

Có thể điều này có liên quan đến triệu chứng toàn thân khó chịu hoặc tình trạng trầm cảm, căng thẳng, lo lắng, bệnh khuẩn Candida ở đường ruột, táo bón vv, cũng có thể do khối u của cơ thể gây nên. Người bệnh thiếu hứng thú đối với ăn uống, thậm chí khi nói đến việc ăn uống cũng cảm thây buồn nôn, khó chịu.

Lúc này người nhà nên giúp người bệnh tìm cách kích thích cảm giác ăn uống, ví dụ chú ý màu sắc, hương vị, hình dạng của thức ăn. Lượng ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, trước khi ăn cơm nên uống một ít rượu khai vị hoặc nước ngọt. Loại thuốc có hiệu quả nhất là corticosteroid.

Đau đớn

Khi mô bình thường bị khối u phá hoại và xâm nhập, làm cho dây thần kinh xung quanh bị chèn ép và phá hủy, mô từng phần thiếu máu hoại tử, máu khó lưu thông, xương va màng xương bị xâm nhập sẽ dẫn đến đau nhức. Vì vậy, đau đớn là triệu chứng thường gặp của người bị khối u ác tính giai đoạn cuối.

Tổ chức Y tế thế giới đã định ra một mục tiêu, yêu cầu trong thế kỷ 20 phải giải quyết các vấn đề đau đớn của người bị khối u ác tính giai đoạn cuối nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra cách giải quyết chính xác. Biện pháp đang áp dụng hiện tại chủ yếu vẫn là thuốc giảm đau và thuốc tê. Do đó, việc chú ý đến cơn đau và cho bệnh nhân sử dụng thuốc kịp thời sẽ giúp giảm bớt đau đớn.

Khó thở

Đây là một trong những triệu chứng khó xử lý của người bị ung thư giai đoạn cuối, nên xử lý theo từng nguyên nhân khác nhau: ví dụ thuốc giãn nở phế quản có thể chữa trị khó thở do co rút ống phế quản gây ra; Do viêm phổi dẫn đến khó thở sẽ sử dụng kháng sinh nhạy cảm; Khó thở do chức năng tim không tốt sẽ áp dụng thuốc lợi tiểu ức chế suy tim, ngăn chặn phổi phù thũng vv.

Người bệnh cần duy trì vận động hơi thở bình thường quan trọng hơn bất kỳ cách chữa trị nào. Người bị khó thở nghiêm trọng dễ dẫn đến sợ hãi, nhưng bản thân của sợ hãi lại làm nặng thêm triệu chứng khó thở. Vì vậy, người thân nên cố gắng làm cho người bệnh nói ra hết nỗi sợ hãi và tìm cách khuyên nhủ hoặc cho người bệnh uống thuốc an thần.

Suy mòn

Suy mòn đặc biệt là chỉ người bị khối u giai đoạn cuối gầy yếu quá độ, tinh thần chán nản, thể chất hư yếu. Có 3 nguyên nhân sau:

1. Bản thân ung thư là một dạng bệnh mạn tính, do tế bào ung thư bất thường và tăng tốc phát triển nhanh chóng, làm cho người bị ung thư có nhu cầu dinh dưỡng cao hơn những người bình thường khác và ảnh hưởng tới chức năng của các bộ phận khác trong cơ thể.

2. Bản thân ung thư sinh ra độc tố gây rối loạn cho chức năng đường ruột người bệnh, từ đó xuất hiện buồn nôn, nôn mửa, sốt, ăn uống kém, nhẹ cân và ngày càng gầy đi, cũng ảnh hưởng đến chức năng cơ thể.

3. Ung thư chèn ép hoặc xâm phạm đến các bộ phận quan trọng xung quanh, từ đó ảnh hưởng đến chức năng giải phẫu sinh lý mô tế bào của một số bộ phận trong cơ thể.

Dương Hằng

Theo tư liệu bệnh ung thư 360