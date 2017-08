Bị phạt 3 triệu đồng vì bán 2 tấn rau Trung Quốc không rõ nguồn gốc

Hà Nam:

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào sáng 12/8, tại khu vực cổng chợ Bầu, thành phố Phủ Lý, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nam phát hiện xe ô tô mang BKS: 90C- 056.54 do Ngô Văn Doanh (SN 1984), trú tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam làm chủ hàng đang kinh doanh, buôn bán số lượng lớn rau không rõ nguồn gốc.

Số lượng rau không rõ nguồn gốc trên xe tải (ành: Công an Hà Nam)

Qua quá trình kiểm tra, cơ quan Công an xác định số rau trên có trọng lượng gần 2 tấn gồm: bắp cải, cải thảo có xuất xứ từ Trung Quốc; chủ hàng không xuất trình được bất cứ giấy tờ, nguồn gốc, xuất xứ liên quan đến số hàng trên.

Bước đầu, Doanh khai nhận toàn bộ số bắp cải và cải thảo trên nhập ở các chợ đầu mối tại Hà Nội mang về bán kiếm lời.

Hiện cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính Doanh với số tiền gần 3 triệu đồng.

Đức Văn