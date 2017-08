Trùm bán lẻ ma túy trang bị vũ khí nóng, tuyên chiến với công an

Rạng sáng ngày 17/8, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) triệt phá thành công 1617M, bắt giữ Lương Văn Thăn (SN 1989, trú xã Xiêng My, Tương Dương), thu giữ 50g heroin, 22 viên hồng phiến, 1 khẩu súng AK có 9 viên đạn; 5 khẩu súng tự chế, 5 đao kiếm, 4 quả mìn tự chế, 2 bình xịt hơi cay và 5 ĐTDĐ.

Trang bị vũ khí nóng, “tuyên chiến” với công an

Thực ra, Lương Văn Thăn không phải là người lạ đối với lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an huyện Tương Dương. Lương Văn Thăn vốn là đối tượng nghiện rồi dần sa chân vào đường dây bán lẻ ma túy. Năm 2011, Thăn bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy và lĩnh án 2 năm tù.

Lương Văn Thăn tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương

Ra tù, Lương Văn Thăn không có ý định hối cải mà coi như lấy “số” để khẳng định mình trong giới buôn hàng trắng ở Tương Dương. Thăn đưa vợ con vào rừng, cách bản Noóng Mò (xã Xiêng My) khoảng 30 phút đi bộ lập lán ở nhưng cốt yếu là để hoạt động mua bán ma túy.

Gã dựng nhà ở trên dốc cao, có thể quan sát được 4 phía. Căn nhà tựa lưng vào núi, mặt hướng xuống vực, chỉ cần có “biến” gã có thể nhanh chân lẩn vào rừng hoặc nhảy xuống vực thoát thân. Xung quanh nhà, Thăn cho phát sạch cây cối, bụi rậm để dễ bề quan sát mọi động tĩnh từ bên ngoài. Thậm chí, gã còn cẩn thận mua thép B40 về “quây” kín nhà, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Lương Văn Thăn quy tụ dưới trướng đám đàn em là những con nghiện lâu năm hoặc từng có án tù, sẵn sàng “xả thân” miễn được cung cấp heroin để thỏa mãn cơn nghiện. Các cuộc giao dịch ma túy đều được Thăm giao cho một vài đàn em thân tín, gã chỉ ngồi trong buồng ngủ, điều hành bằng 5 chiếc điện thoại di động để tránh bị bại lộ.

Mặc dù vậy, các hoạt động mua bán ma túy của Thăn không thể qua mắt các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Công an huyện Tương Dương.

“Lương Văn Thăn bố trí quanh lán một hệ thống vũ khí dày đặc gồm súng tự chế, mìn, đặc biệt là luôn kè bên người khẩu AK đã lên đạn. Gã còn phao tin đào nhiều hầm chông quanh nhà và mạnh miệng tuyên bố Công an bước chân vào khu vực này sẽ không có đường ra”, một trinh sát tham gia phá án cho biết.

Số vũ khí Lương Văn Thăn trang bị để mua bán ma túy bị Công an huyện Tương Dương thu giữ khi triệt phá tụ điểm bán lẻ do Thăn cầm đầu

Tự tin vào “boong ke” của mình nhưng Thăn cũng là con cáo già lõi đời trong mua bán ma túy. Dù khách hàng nhiều nhưng Thăn có 1 nguyên tắc bất di bất dịch là chỉ mua bán một số lượng ma túy nhất định, không bao giờ tàng trữ quá nhiều trong nhà mình. Sau khi nhận tiền từ các con nghiện, chỉ có một vài đàn em thân tín của Thăn được phép bước chân vào nhà để nhận ma túy qua khe cửa buồng ngủ của gã.

Cuộc đột kích trong đêm mưa

Tụ điểm ma túy của Thăn hình thành chưa lâu nhưng gây nhức nhối về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là khu vực dốc Pù Huột tiếp giáp giữa hai huyện Tương Dương – Con Cuông. Nhiều lần, các trinh sát của Công an huyện Tương Dương tìm cách tiếp cận sào huyệt của Thăn nhưng đều bị bật ra bởi hệ thống tai mắt dày đặc cả gã.

Không chỉ quy tụ dưới trướng những đối tượng nghiện lâu năm, Thăn còn dùng ma túy để buộc người thân của mình trở thành tay sai đắc lực. Cả khu vực C5 rộng lớn chỉ có căn lán của Thăn và người chú ruột. Từ bên ngoài vào khu vực lán của Thăn chỉ có con đường độc đạo nhão nhoét, trơn trượt.

“Với cách thức tổ chức kín kẽ, tinh vi và đặc biệt là được điều hành bởi một kẻ manh động “không biết sợ” thì đây là một trong những tụ điểm mua bán ma túy nhức nhối của Tương Dương. Không chỉ cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện trong khu vực mà đây là điểm trung chuyển, bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện ở Con Cuông, Quỳ Hợp”, Trung tá Trần Phúc Tú – Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết.

Quyết tâm triệt phá tụ điểm ma túy phức tạp này, Công an huyện Tương Dương lập chuyên án 1617M đấu tranh. Sau 2 tháng ròng rã ăn rừng, ngủ núi, thời cơ chín muồi, Ban chuyên án quyết định “cất vó”.

Tối 16/7, mưa xối xả. Đường vào khu vực lán của Thăn trở thành nhiệm vụ bất khả thi đối với những người non tay lái nhưng dường như đã quá quen thuộc đối với các trinh sát ma túy. Thỉnh thoảng, một chiếc xe máy “ăn hàng” đi ngược chiều, các trinh sát ngay lập tức tắt máy, kéo xe xuống mép vực, ém mình để tránh bị lộ.

Sau 2 tháng ăn rừng, ngủ núi, Công an huyện Tương Dương đã tóm gọn trùm bán lẻ ma túy Lương Văn Thăn

Gần đến lán, xe máy được dấu vào bụi cây, các trinh sát trườn trên mái đồi trống tiếp cận mục tiêu. Trong cơn mưa rừng như quất vào mặt, giữa tiếng sấm đùng đoàng và ánh chớp sáng lòa, các trinh sát vẫn dán chặt mình trên lớp bùn đất nhão nhoét, nhích từng chút đến gần chiếc lán nằm trơ trọi.

Tranh thủ khoảng không gian tối đặc giữa những làn chớp, các trinh sát tiến sát ngôi nhà, “ém” vào vị trí thuận lợi. Trên nhà, ánh đèn pin cảnh giác vẫn liên tục quét qua, quét lại. Không gian như đặc quánh lại, nghe rõ tiếng thở của mấy con chó dữ Thăn nuôi cảnh giác.

2h ngày 17/8, hiệu lệnh tấn công bí mật được phát ra. Cả đội hình ào lên nhà, xông thẳng vào buồng ngủ của Lương Văn Thăn.

“Trùm ma túy” Lương Văn Thăn đang lơ mơ trong cơn phê thuốc, nghe tiếng động bật dậy, định vơ khẩu súng AK đã lên đạn. Nhanh như cắt, trinh sát ập vào, quật Thăn xuống sàn trước khi bàn tay gã kịp chạm đến khẩu súng. Gã nhanh chóng thúc thủ, ngoan ngoãn tra tay vào còng khi kịp nhận ra “người quen” cũ.

Hiện, Công an huyện Tương Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Thăn về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Hoàng Lam