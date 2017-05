Trèo qua 4 nhà, trộm cắp 400 triệu đồng

Thanh Hóa:

Trước đó, ngày 28/4/2017, công an huyện Thiệu Hoá nhận được tin báo của gia đình chị Đỗ Thị Hồng, ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) trình báo về việc gia đình chị bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp hơn 400 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng Mai Văn Chung

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thiệu Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ. Sau 2 ngày rà soát, Công an huyện Thiệu Hoá đã xác định được đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản tại nhà chị Hồng là Mai Văn Chung, ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung.

Công an huyện Thiệu Hoá đã phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, vận động và kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Biết không thể trốn thoát, ngày 1/5, Mai Văn Chung đã từ Hà Nội về Thanh Hóa đến cơ quan công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và giao nộp số tiền 144 triệu đồng chưa kịp tiêu xài.

Đây là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND thành phố Thanh Hóa xử phạt 12 tháng tù giam vào năm 2013. Sau khi ra tù, đối tượng này vẫn "ngựa quen đường cũ".

Số tiền Chung trộm cắp chưa tiêu xài kịp

Tại cơ quan công an, Chung khai nhận: Để có tiền ăn chơi và trả nợ lô đề, cờ bạc, Chung đã lợi dụng sự sơ hở của người dân không đóng cửa tum hoặc cửa trên tầng thượng để đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Rạng sáng ngày 28/4, Chung bắt taxi lên thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đi bộ dọc Quốc lộ 45, sau đó trèo lên sân thượng của một nhà dân và đi qua 4 nhà bên cạnh, khi đến nhà chị Hồng, Chung thấy cửa tum tầng 3 không đóng nên đã đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Với thủ đoạn này, chỉ tính từ đầu năm 2017 đến khi bị bắt, Mai Văn Chung đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện Thiệu Hoá và thành phố Thanh Hóa.

Hiện, Công an huyện Thiệu Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trần Lê