Tạm giữ một nghi phạm dùng súng hỏng đi cướp

Quảng Nam:

Đối tượng được xác định là Ngô Bá Hào (SN 1971, hộ khẩu thường trú ở Sông Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai).

Theo hồ sơ vụ việc, vào trưa ngày 1/4, lợi dụng lúc bà Đặng Lê Thị X. (trú khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) đang ngủ thì Ngô Bá Hào lẻn vào nhà lục lọi tài sản. Bất giác trở giấc, phát hiện sự có mặt của Hào, bà X. hô hoán.

Đối tượng dùng súng K54 hỏng để đi cướp. (Ảnh minh họa)

Lúc này, Hào rút ra một khẩu súng ngắn chĩa về phía bà X. và buông lời hăm dọa: “Im không ta bắn bể đầu”. Lúc này bà Xuân bỏ chạy, còn Hào đuổi theo một đoạn thì quay lại lên xe máy bỏ chạy.

Đến khoảng 17h cùng ngày, ông Lê Văn Trung (SN 1966, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) đang tạm trú tại khối phố Tứ Ngân – Điện Ngọc báo tin lúc13h30 có một người đàn ông trung niên vào trước nhà bên cạnh nhà ông rút ra cây súng, chĩa vào nhà bên cạnh và nói “Có phải nhà thằng Hùng đây không, tao vô bắt thằng này về làm việc”.

Sau khi nói xong thì người này đi thẳng vào qua nhà ông Trung lấy một chiếc điện thoại di động Nokia 6300 màu vàng đang sạc pin ở phòng khách và lên xe máy bỏ đi. Ông Trung thấy nghi vấn nên kiểm tra lại thì mới biết mất điện thoại và đuổi theo đối tượng nhưng không kịp.

Qua xác minh, rà soát các đối tượng trên địa bàn, Công an phường Điện Ngọc xác định có 1 đối tượng đang tạm trú tại nhà em rể là Nguyễn Công Lực (SN 1979, trú khối phố Tứ Ngân, phường Điện Ngọc) có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng gây án.

Đến 23h cùng ngày, Công an phường Điện Ngọc đã kiểm tra hành chính nhà ông Lực. Tại đây, công an phát hiện đối tượng Ngô Bá Hào đang ngủ trong nhà và thu giữ 1 khẩu súng K54 (đã hư hỏng) và một điện thoại di động Nokia 6300.

Khi đưa về cơ quan công an làm việc, Hào đã thừa nhận hành vi của mình. Công an phường Điện Ngọc lập hồ sơ, bàn giao đối tượng và tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra, xử lý.

Công Bính