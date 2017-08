Người câu kết với nữ nhà báo tống tiền doanh nghiệp là ai?

Cần Thơ

Bị can Võ Hoàng Hà, là chủ tịch HĐQT của một doanh nghiệp tại TPHCM

Theo thượng tá Trần Hoàng Độ - Phó phòng tham mưu Công an TP Cần Thơ, bị can Phạm Lê Hoàng Uyển, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập bị khởi tố để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Võ Hoàng Hà (39 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khử trùng Châu Á tại TP HCM cũng bị khởi tố cùng tội danh trên.

Quá trình điều tra, cơ quan an ninh xác định, bị can Hà có giấy tờ chứng minh là cộng tác viên của chính tờ báo nơi Uyển đang làm việc. Phương tiện chở Uyển từ TP HCM về Cần Thơ để nhận tiền là xe của Hà.

Bị Can Phạm Lê Hoàng Uyển

Công an TP Cần Thơ cho biết, hiện nay vụ án đang được mở rộng điều tra, thu nhập, củng cố chặt chẽ tài liệu, chứng cứ đối với các đối tượng có liên quan, kiên quyết điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an Cần Thơ đề nghị, ai là nạn nhân của Uyển và đồng bọn đến cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ để cung cấp thông tin về đối tượng cũng như vụ án đang điều tra.

Trước đó, lúc 20h ngày 6/8/2017, tại quán cà phê Hoa Cau, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, công an Cần Thơ đã bắt quả tang Phạm Lê Hoàng Uyển, đang nhận 280 triệu đồng của ông Võ Thanh Long - Tổng Giám đốc Công ty CP bất động sản ở Hậu Giang để lo gỡ 3 bài báo đã đăng vào các ngày 31/7, 2/8 và 4/8 trên báo Phụ nữ TPHCM.

Hoàng Tùng