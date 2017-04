Khởi tố, tạm giam tài xế xe tải cán chết Thiếu tá cảnh sát giao thông

Đồng Nai:

Ngày 24/4, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Trần Mạnh Thống (25 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Tài xế Thống là người điều khiển xe tải BKS 60C- 107.62 cán chết Thiếu tá Lê Quang Minh (41 tuổi) công tác tại Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng hơn 19h ngày 15/4, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT số 1 (PC67, Công an tỉnh Đồng Nai) do Thiếu tá Lê Quang Minh làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến QL1 (đoạn gần trạm thu phí giao thông cầu Đồng Nai, phường An Bình, TP. Biên Hoà) thì phát hiện xe tải chở heo do Thống điều khiển vi phạm giao thông nên ra tín hiệu chặn dừng.

Tuy nhiên, tài xế Thống vẫn không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy. Khi xe đến gần gác chắn tại làn thu phí số 10, Thiếu tá Minh tiếp cận yêu cầu Thống dừng lại. Một lần nữa tài xế này vẫn cho xe chạy về phía trước thì Thiếu tá Minh nhảy theo, bám vào gương chiếu hậu bên trái xe tải để tìm cách khống chế. Bất ngờ, Thiếu tá Minh bị trượt ngã và bị bánh sau xe tải này cán lên người tử vong tại chỗ.

Ngày 17/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ. Đến nay, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế Thống.

Vĩnh Thủy