Hơn 50 người tổ chức “phê” ma túy sau đêm Noel

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, lúc 4h sáng nay 25/12, hàng chục trinh sát Công an quận 3 (TPHCM) phối hợp với Công an phường 13 bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà cho thuê ở số 339/24A1 đường Lê Văn Sỹ (phường 13, quận 3).

Nhóm người có biểu hiện sử dụng ma túy bị đưa về trụ sở Công an quận 3 để kiểm tra

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện hàng chục nam nữ có biểu hiện tụ tập sử dụng ma túy trong 7 phòng của căn nhà, phát hiện công an, nhiều người tung cửa bỏ chạy nhưng đều bị giữ lại.

Kiểm tra tại các phòng, công an thu giữ một số gói nghi ma túy.

Toàn bộ 53 người được đưa về trụ sở Công an quận 3 để kiểm tra ma túy. Ngoài ra, công an còn tạm giữ 1 xe ô tô, 21 xe máy để xác minh.

Đến trưa chiều cùng ngày, công an vẫn đang tiến hành kiểm tra ma túy với những người này.

Chỉ trong vài ngày gần đây, lực lượng Công an TPHCM liên tiếp kiểm tra các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và đều phát hiện nhiều trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM trước dịp Tết Nguyên đán.

