Hà Nội: Khởi tố, tạm giam đối tượng dùng gậy đánh golf tấn công CSGT

Ngày 14/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Đạt (SN 1993, trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đạt.

Trước đó, ngày 9/8, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” để điều tra hành vi của Nguyễn Hữu Đạt.

Tài liệu điều tra cho thấy, chiều 4/8, Đạt điều khiển xe ô tô Toyota Vios BKS 30A-317.70 đi trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi Trần Duy Hưng. Khi đến khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành, Đạt rẽ trái vào đường Đê La Thành, đoạn đường cấm ô tô.

Thấy vậy, anh Nguyễn Trung Hiếu, cán bộ Đội CSGT số 2 (Phòng PC67 - Công an TP Hà Nội) đã ra hiệu lệnh hướng dẫn Đạt đi thẳng. Đạt điều khiển xe ô tô đi từ từ và chạm vào người anh Hiếu rồi dừng lại.

Đối tượng xuống xe, cầm gậy golf bằng kim loại dài khoảng 1,2 m để sẵn trên xe, lại gần anh Hiếu, chửi bới, văng tục. Khi anh Hiếu giải thích cho Đạt về việc không được rẽ sang đường cấm thì bất ngờ Đạt dùng đầu húc vào đầu của anh Hiếu khiến anh này bị ngã ra đường.

Ngay sau đó, Đạt tiếp tục điều khiển xe ô tô đi theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Trần Duy Hưng. Đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng, Đạt bị anh Phạm Bình Minh, cán bộ Đội CSGT số 3, ra hiệu lệnh dừng xe.

Lúc này, Đạt đã dừng xe giữa đường, mở cửa xe cầm gậy đánh golf đi đến vụt vào sườn và lưng anh Minh. Anh Minh cùng tổ công tác và người dân đã khống chế Đạt, đưa về Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) để làm rõ.

Tiến Nguyên