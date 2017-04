Gần 500 phạm nhân được tha tù, giảm án dịp 30/4

Đắk Lắk:

Vừa qua, VKSND tỉnh Đắk Lắk kiểm sát hồ sơ và Hội đồng xét giảm tiến hành xét giảm án, tha tù cho các phạm nhân tại tỉnh Đắk Lắk vào dịp kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các phạm nhân nhận quyết định giảm án (ảnh Dương Phong)

Các phạm nhân được tha tù, giảm án hiện đang chấp hành án tại Trại giam Đắk Tân, Trại giam Đắk Trung (thuộc tổng cục VIII – Bộ Công an) và Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk, các phạm nhân tại các nhà tạm giữ Công an cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Có tổng số 481 phạm nhân được tha tù, giảm án; trong đó, 103 phạm nhân tha hình phạt phạt tù và 378 phạm nhân được giảm hình phạt tù trước thời hạn (gồm 05 phạm nhân được giảm 15 tháng; 03 phạm nhân được giảm 13 tháng; các phạm nhân còn lại được giảm từ 01 tháng đến 12 tháng).

Thúy Diễm