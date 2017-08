Đập “boong ke” ma tuý do các đầu gấu làm chủ

Mắc dây điện trần để cố thủ bán ma tuý

Đó là Phạm Tuấn Anh, 42 tuổi (Anh Phê), ở phố Điện Biên Phủ, TP Hải Dương, từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý và cố ý gây thương tích. Gia đình Tuấn Anh có 3 anh em trai thì cả ba đều “dính” án mua bán trái phép chất ma tuý.

Sau khi ra tù, đối tượng cùng vợ hờ “cố thủ” trong “lô cốt” của mình, đó là ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, chỉ có 1 đường duy nhất vừa lọt chiếc xe máy ra vào. Phía ngoài cổng, Tuấn Anh cho làm trụ bê tông, lắp cửa sắt kiên cố, lắp camera quan sát mọi biến động từ phía bên ngoài.

Lãnh đạo Phòng PC47 Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra số ma túy thu giữ được trong một vụ án.

Đối tượng còn thiết kế một hệ thống dây điện trần vòng quanh ngõ, sẵn sàng tử thủ trong trường hợp bị phát hiện. Cùng trong ngõ trên, có cả mấy anh em trai của Tuấn Anh sinh sống nên làng xóm nếu không có việc gì thì chẳng ai dám ra vào.

Bên trong nhà cũng là hệ thống cửa chắc chắn luôn trong tình trạng được kiểm soát chặt chẽ. Căn nhà của Tuấn Anh không chỉ là nơi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý mà còn là điểm tổ chức cho con nghiện hát karaoke và sử dụng ngay tại nhà. Để tạo thanh thế, Tuấn Anh sử dụng vũ khí “nóng” dằn mặt bất cứ ai mà anh ta cảm thấy “ngứa mắt” hoặc nghi báo cáo với cơ quan Công an…

Với quyết tâm “đập” bằng được điểm ma tuý phức tạp trên, nhiều tháng trời, CBCS Đội 4, Phòng PC47 Công an Hải Dương đã trinh sát, nắm tình hình, nghiên cứu quy luật hoạt động, thủ đoạn phạm tội của Tuấn Anh. Sau khi có đủ tài liệu, giữa năm 2017, Thượng tá Phạm Văn Lục, Trưởng phòng PC47 đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh quyết định phá án.

Để làm được việc này, tổ công tác Phòng PC47 do Trung tá Nguyễn Văn Hào, Phó trưởng phòng trực tiếp chỉ huy, chọn những trinh sát, ĐTV có kinh nghiệm của Đội 4 chủ công, mang theo đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, xà beng, kìm cộng lực và các trang thiết bị cần thiết.

Khoảng 9h30 sáng, vợ hờ của Tuấn Anh bế con đi chợ. Xác định đây chính là thời cơ thuận lợi nhất để tổ công tác ập vào bắt giữ. Cùng lúc, mũi trinh sát khác cắt điện rồi áp sát để thu vật chứng trong nhà, đề phòng bị tẩu tán.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 4,3g ma túy, 1 khẩu súng quân dụng, nhiều dao, kiếm các loại.

Đam mê quái gở của tên trùm ma tuý

Đối tượng đó là Bùi Văn Dũng, SN 1980, trú ở Luỹ Dương, Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương. Anh ta được dân chơi biết đến là một trùm ma tuý khét tiếng, có nhiều loại hung khí từ súng, đến dao, kiếm các loại. Nhà của Dũng đồng thời là một “kho” vũ khí với khoảng 20-30 chiếc các loại.

Anh ta có niềm đam mê đặc biệt với hung khí, vũ khí. Chính vì vậy, Dũng mua cả máy hàn, xì và các vật dụng để chế tạo dao, kiếm. Việc thường xuyên sử dụng ma tuý đá khiến Dũng rất côn đồ, hung hãn. Chính vì vậy, người dân địa phương rất ngại va chạm với Dũng.

Để tạo uy trong giang hồ, Dũng thu nạp khá nhiều đệ tử, nuôi ăn ở và sai bảo khi cần thiết. Đời sống cá nhân của đối tượng cũng khá đặc biệt. Đối tượng cùng lúc sống với người vợ chính thức và 2 đứa con nhưng vẫn có vợ 2 ở bên ngoài khá trẻ, đẹp, thường xuyên chu cấp tiền của, chăm sóc, chiều chuộng cô này nhưng vợ cả không dám ghen tuông.

Điểm ma tuý do Dũng cầm đầu hoạt động khá phức tạp, trước đó lực lượng Công an xã đã đến kiểm tra, xử lí nhưng đối tượng này chống trả quyết liệt, dùng dao chém một cán bộ Công an xã bị thương nhẹ nên việc triệt phá điểm ma tuý này gặp nhiều khó khăn.

Là người từng có kinh nghiệm 5 năm làm Phó trưởng Công an huyện nên Thượng tá Nguyễn Trí Dũng, Phó trưởng Phòng PC47 có mối quan hệ thân thiết với người dân địa phương. Anh đã cùng đồng đội vận động nhân dân tố giác tội phạm, cung cấp thông tin và giúp đỡ lực lượng Công an.

Trung tá Khúc Thái Thập, Đội trưởng Đội 5, Phòng PC47 Hải Dương cho biết, nhà đối tượng này chỉ có khoảng 14m2, nhưng chỗ nào cũng để hung khí từ gầm tủ, gầm gường, đầu giường...

“Chính vì vậy, để bắt giữ đối tượng này, chúng tôi phải tính toán rất kỹ, làm sao để bắt được đối tượng với đầy đủ tang vật nhưng phải đảm bảo an toàn cho CBCS. Đặc biệt, do gia đình Dũng nuôi rất nhiều chó canh phòng nên chúng tôi phải cử hẳn một đồng chí có tài huấn luyện chó để khống chế chúng”.

Sau khi nắm kỹ quy luật hoạt động của đối tượng, ngày 16-6, CBCS PC47 Hải Dương quyết định phá án. Theo đó, lực lượng chức năng chia thành 2 mũi công tác, mũi thứ nhất do Thượng tá Nguyễn Trí Dũng chỉ huy có nhiệm vụ đột nhập ngôi nhà từ mặt trước, bắt quả tang Dũng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; tổ công tác do Trung tá Khúc Thái Thập chỉ huy có nhiệm vụ kiểm soát phía sau ngôi nhà – nơi có đường thoát ra cánh đồng, ngăn chặn việc đối tượng bỏ chạy hoặc các đối tượng khác đến giải cứu…

Thời cơ đến khi lực lượng chức năng phát hiện Bùi Văn Dũng đang có hành vi bán trái phép 1 túi ma tuý đá cho Nguyễn Huy Thắng, 25 tuổi, ở khu 8, phường Hải Tân, Hải Dương.

Từ ngoài đường vào nhà Dũng khoảng 60-70m nên tổ công tác phải chạy tốc lực mới bắt quả tang được đối tượng, không để hắn tẩu tán tang vật hoặc có cơ hội chống trả.

Kiểm tra người Dũng, thu 14 túi nilon ma túy có trọng lượng 3,3006g. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, thu giữ 1 túi ma tuý đá có trọng lượng 1,393g. 1 quả lựu đạn mỏ vịt, 3 khẩu súng quân dụng, nhiều dao, kiếm, 2 viên đạn.

Triệt phá được 2 điểm ma tuý phức tạp trên, Phòng PC47 Hải Dương đã góp phần không nhỏ vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Theo T. Thủy - X. Mai

(Báo Công an Nhân dân)