Cảnh sát nổ súng khống chế nhóm thanh niên xông vào công an phường gây rối

TPHCM:

Chiều 16/5, Công an quận Gò Vấp, TPHCM vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc nhóm thanh niên xông vào trụ sở Công an phường 5, quận Gò Vấp đập phá đồ đạc.

Trước đó lúc 0h30 rạng sáng cùng ngày, trong lúc các chiến sĩ công an phường 5, quận Gò Vấp đang tiếp nhận vụ trình báo về an ninh trật tự của người dân thì có nhóm 9 thanh niên xông vào trụ sở Công an phường gây rối, đập phá máy tính, máy photocopy và ném đồ đạc trong phòng làm việc.

Trước tình trạng nhóm thanh niên tỏ ra hung hăng, coi thường pháp luật, lực lượng cảnh sát đã buộc phải nổ nhiều phát súng để cảnh cáo và khống chế được 6 nghi can.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo