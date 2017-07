Cầm dao, đinh ba cướp xe máy phụ nữ đang đi mua xăng

Hà Nam:

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, rạng sáng ngày 25/7, lực lượng Cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với Công an xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm truy bắt nhanh đối tượng cướp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 1h sáng ngày 25/7, chị Hoàng Thị Tươi (SN 1976), trú thôn Nhất, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, đến mua xăng tại cây xăng thôn Nhất, xã Liêm Cần thì bất ngờ bị một đối tượng cầm dao và đinh ba lao ra đe dọa, cướp xe máy biển kiểm soát 90B1 - 39770 của chị rồi chạy về hướng thành phố Nam Định.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm bị lực lượng Cảnh sát 113 bắt giữ sau 20 phút gây án (ảnh: Công an tỉnh Hà Nam)

Do thời điểm này ít người qua lại, tình huống lại quá bất ngờ và sợ đối tượng manh động nên sau khi bị cướp chị Tươi mới hô hoán người dân, nhưng khi chạy ra đến nơi thì đối tượng đã chạy thoát.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam đã có mặt, phối hợp lực lượng Công an xã Liêm Cần triển khai phương án truy bắt đối tượng. Khoảng 20 phút sau, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án khi đang chạy trốn tới địa bàn thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục.

Tại cơ quan Công an, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thanh Tâm, (SN 1969), trú thôn Tam, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm.

Hiện lực lượng Cảnh sát 113 đã bàn giao đối tượng Tâm và tang vật vụ án cho Công an huyện Thanh Liêm để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đức Văn