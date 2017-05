Bị truy đuổi, thanh niên đâm loạn xạ khiến 1 người chết

TPHCM:

Chiều 5/5, Công an quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Phan Chánh An Mẫn (21 tuổi, quê Đắk Nông, tạm trú quận 1) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Trước đó khoảng 4h sáng cùng ngày, người dân nhìn thấy một nhóm người đuổi đánh nam thanh niên trên đường Trương Định. Khi đến trước địa chỉ số 10 Trương Định (phường Bến Thành, quận 1), thanh niên bị đuổi bỏ chạy vào một cửa hàng chụp lấy con dao và đâm loạn xạ về phía nhóm truy đuổi.

Hậu quả làm một người trong nhóm truy đuổi bị đâm trúng gục xuống đường. Người dân hỗ trợ đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên người này đã tử vong.

Danh tính nạn nhân tử vong được công an xác định là anh Nịnh Văn Ngôn (36 tuổi, quê Đắk Nông).

Nghi can Phan Chánh An Mẫn tại cơ quan công an

Nhận được thông tin, Công an quận 1 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM có mặt phong toả hiện trường để tiến hành khám nghiệm và lấy lời khai các nhân chứng.

Toàn bộ những người tham gia truy đuổi hung thủ cũng được mời về trụ sở để làm rõ. Tại đây, các thanh niên khai rõ danh tính hung thủ là Phan Chánh An Mẫn (21 tuổi, quê Đắk Nông).

Các thanh niên khai nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do trong lúc cả nhóm ngồi chơi bài ở lề đường Trương Định thì Mẫn bị thua bài nhiều nên kiếm cớ gây sự thì bị nhóm bạn đuổi đánh, khi bị truy đuổi, Mẫn bỏ chạy vào cửa hàng gần đó chụp lấy con dao đâm loạn xạ về phía nhóm truy đuổi khiến nạn nhân Ngôn tử vong.

Công an quận 1 tiến hành truy xét và chiều cùng ngày đã bắt được Mẫn khi nghi can này đang trốn trong một khách sạn trên đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Thảo Trần