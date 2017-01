Bắt một lượng lớn đồ chơi bạo lực trên đường từ Hà Nội vào TPHCM

Thanh Hóa:

Theo đó, vào hồi 14h55 phút ngày 3/1, tại Km335, quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông, Trạm CSGT Quảng Xương, thuộc Phòng PC67, Công an tỉnh Thanh Hóa do Đại úy Nguyễn Hoành Long làm Tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô 29H-013.67 do anh Nguyễn Hoài Trọng (SN 1980), trú Yên Kỳ, Hạ Hòa, Phú Thọ điều khiển.

Đồ chơi bạo lực trẻ em được vận chuyển đi tiêu thụ

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe 29H-013.67 có vận chuyển số lượng lớn đồ chơi bạo lực trẻ em và phụ tùng xe mô tô do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc theo quy định của pháp luật. Lô hàng được vận chuyển trên xe bao gồm: 1,3 tạ đồ chơi bạo lực trẻ em; 40 kg đèn laze đồ chơi; 600 trục cơ xe mô tô; 80 bộ tay phanh xe mô tô. Theo lái xe khai số hàng nêu trên được chở từ thành phố Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao toàn bộ số hàng và phương tiện nêu trên đến Đội Quản lý thị trường số 9, thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo chức năng, thẩm quyền.

Lực lượng CSGT kiểm tra lô hàng.

Duy Tuyên