Vietnam Airlines sắp niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE

Vietnam Airlines sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE vào quý II/2018

Thông tin nói trên vừa được Vietnam Airlines công bố trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

Năm 2017, Vietnam Airlines và các hãng hàng không thành viên (gồm Jetstar Pacific, VASCO) thực hiện gần 180.000 chuyến bay an toàn, vận chuyển 26,5 triệu lượt khách, tăng 6,7% so sánh cùng kỳ. Vận chuyển hàng hóa ước đạt 343.000 tấn, tăng gần 19% so với năm 2016. Thị phần nội địa bình quân đạt 60%, thị phần quốc tế đạt 32,3%.

Tổng doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines ước đạt 88.400 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế chạm mốc kỷ lục trên 2.800 tỷ đồng, vượt 72% kế hoạch và tăng 8,3% so sánh cùng kỳ. Trong đó, Công ty mẹ ước đạt 66.200 tỷ đồng tổng doanh thu và 1.850 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng xấp xỉ 50% so với kế hoạch và 8% so với năm 2016. Nộp ngân sách nhà nước tăng gần gấp đôi, vượt mức 1.900 tỷ đồng.

Vietnam Airlines cho biết, tháng 1/2017, trên 1,2 tỷ cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines đã giao dịch trên sàn UpCOM. Thời điểm cuối năm 2017, cổ phiếu HVN đạt đỉnh 42.000 đồng/cổ phiếu, tăng 60% so với giá chào sàn.

Dự kiến trong quý II/2018, Vietnam Airlines sẽ triển khai niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE với quy mô giao dịch lớn hơn và tiếp tục triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu của nhà nước.

Sau hơn 22 năm hoạt động (từ năm 1995 – 2017), Vietnam Airlines đã có 200 triệu lượt hành khách. Tổng doanh thu trong 22 năm đạt hơn 777.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 15,62%/năm; tổng lợi nhuận trước thuế gần 18.000 tỷ đồng.

Châu Như Quỳnh