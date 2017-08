Ô tô ồ ạt giảm giá trăm triệu: Liều mua không sợ "cô hồn"

Cạnh tranh kéo giá giảm

Đơn cử, Mazda CX-5 - mẫu xe đang chiếm "ngôi vương" trong phân khúc crossover - dù được giảm giá liên tiếp trong những tháng gần đây nhưng trong tháng 8 này lại tiếp tục giảm kịch sàn. Sau giảm giá và tặng quà, giá xe Mazda CX-5 giảm hơn 40 triệu, dao động 793-899 triệu đồng.

Cụ thể, giá bán lẻ của mẫu CX-5 bản 2.0 hiện chỉ còn 793 triệu đồng, phiên bản cao cấp CX-5 2.5 4WD còn 899 triệu đồng, phiên bản 2.5 2WD còn 840 triệu đồng. Ngoài ra, một số đại lý Mazda còn giảm thêm khoảng 10 triệu đồng cho dòng xe này để chạy doanh số. Đây là mức giá thấp nhất của mẫu CUV 5 chỗ này kể từ khi chính thức được bán ở Việt Nam.

Honda CR-V giảm giá chưa từng có.

Tuy giảm đến mức thấp kỷ lục, nhưng mức giảm của Mazda CX-5 chưa là gì so với đối thủ Honda CR-V. Chỉ khoảng một tuần trước, hãng Honda cũng giảm giá sốc cho CR-V. Theo đó, kể từ ngày 8/8, mức giá mới của dòng crossover này giảm từ 110 đến 170 triệu đồng tùy từng phiên bản. Honda CR-V 2.0 AT, 2.4 AT và 2.4 AT TG lần lượt có giá là 898 triệu, 988 triệu và 1,028 tỷ đồng. Đây là mức giảm chưa từng có của mẫu xe này tại Việt Nam.

Không chỉ Honda CR-V, hai dòng xe sedan ăn khách của Honda là Accord và Civic cũng được liên doanh Nhật Bản ưu đãi khủng trong tháng này. Cụ thể, Honda đã mạnh tay giảm giá mẫu Honda Accord tới 192 triệu đồng, khiến giá bán lẻ đề xuất của mẫu xe này hiện chỉ còn 1,198 tỷ đồng. Còn mẫu Honda Civic 1.5 CVT cũng được giảm 52 triệu đồng. Khách hàng khi mua mẫu sedan hạng C nhập khẩu từ Thái Lan này trong tháng 8 sẽ chỉ phải thanh toán 898 triệu đồng.

Một đối thủ khác của CX-5 là Nissan X-Trail cũng liên tục được ưu đãi từ đầu năm đến nay. Trong tháng 8 này, khách hàng mua Nissan X-Trail sẽ được tặng tiền mặt từ 10-40 triệu đồng, kèm bộ quà tặng là bộ định vị AVN, 1 bộ thảm sàn.

Không chịu kém cạnh Honda và Nissan, một đồng hương Nhật Bản khác là Toyota tiếp tục giảm giá sốc cho nhiều mẫu xe của mình. Hai mẫu xe thuộc hàng "hot" của Toyota là Vios và Corolla Altis tháng 8 này tiếp tục được các đại lý ưu đãi khủng.

Cụ thể, Toyota Corolla Altis hiện được giảm giá sâu nhất, từ 110-115 triệu đồng. Còn Toyota Vios giảm giá cao nhất, lên tới 65 triệu đồng, giảm thêm so với tháng trước 5 triệu đồng. Một mẫu xe bán chạy khác của Toyota là Camry vẫn giữ mức giảm giá từ 80-100 triệu đồng/xe. Phiên bản Toyota Camry 2.5Q đang bán ra thị trường với giá 1,263 tỷ đồng (thấp hơn giá đề xuất 120 triệu đồng).

SuZuki Swift giảm tới 110 triệu đồng.

Chờ giá giảm nữa

Trong khi đó, hãng Suzuki đến từ Nhật Bản cũng giảm mạnh cho các mẫu xe của hãng tại Việt Nam từ 50-110 triệu. Mức giảm cao nhất thuộc về Ciaz 92 triệu đồng và Swift 110 triệu đồng. Hiện giá bán của Ciaz chỉ là 488 triệu đồng, rẻ hơn gần 100 triệu đồng so với các đối thủ Toyota Vios, Honda City.

Trong tháng 8, Liên doanh ô tô Hàn Quốc là Hyundai Thành Công vẫn duy trì khuyến mại từ 40-70 triệu đồng cho 2 mẫu xe ăn khách của mình là Elantra và SantaFe.

Một mẫu xe có xuất xứ Hàn Quốc khác là Kia Morning đang trở nên 'hot' hơn bao giờ hết vì hiện chỉ còn 310 triệu đồng/chiếc. Mẫu xe chủ lực luôn đạt doanh số bán cao nhất của Kia tại thị trường Việt Nam này vừa được giảm thêm từ 5-7 triệu đồng so với mức giá bán công bố trước đó hồi tháng 7.

Mẫu xe đắt khách của Kia hiện có giá thấp kỷ lục.

Không nằm trong top xe bán chạy nhưng lại có mức giảm ấn tượng trong tháng này phải kể đến mẫu Pajero của hãng xe Mitsubishi. Theo bảng giá bán ô tô mới nhất của Mitsubishi, mẫu Pajero có giá bán thấp kỷ lục. Trong đó, phiên bản Pajero 3.0 có mức giảm cao nhất đến 214 triệu đồng so với mức giá đề xuất (giảm tiếp 50 triệu đồng so với giá tháng 7). Mẫu Pajero Sport phiên bản động cơ xăng 4x2 AT 2017 trong tháng 8 này cũng được giảm thêm 40 triệu đồng so với tháng trước. Các phiên bản Pajero Sport còn lại có mức giảm dao động từ 50-146 triệu đồng.

Động thái giảm giá nhanh và mạnh của các hãng xe thời gian gần đây nhằm để kích cầu thị trường. Bởi vào tháng 7 dương lịch hàng năm, thị trường ô tô thường tăng trưởng mạnh do người tiêu dùng tranh thủ mua xe để tránh tháng “cô hồn”.

Nhưng khác với mọi năm, thị trường ô tô tháng 7 năm nay lại chứng kiến sự lao dốc mạnh về doanh số của các hãng, bất chấp nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại khủng được tung ra. Nhiều người đang có tâm lý chờ giá ô tô nhập khẩu sẽ giảm mạnh vào năm 2018 mới quyết định "xuống tiền" mua xe.

Theo Tuấn Dũng

VietnamNet