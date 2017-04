Nhà thầu đòi đóng cửa 3 trường học vì bị quỵt tiền

Quỵt tiền doanh nghiệp

Chiều 18/4, UBND TP.Mỹ Tho, Tiền Giang đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Kim Tấn - Giám đốc công ty TNHH TMXD Huỳnh Văn Nô (trụ sở tại Mỹ Tho) để thuyết phục ông đừng đóng cửa 3 ngôi trường do ông xây dựng.

Trường Tiểu học Kim Đồng - một trong 3 ngôi trường do công ty Huỳnh Văn Nô xây dựng.

Theo văn bản do ông Tấn gửi Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, UBND tỉnh Tiền Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang và một số cơ quan khác, công ty Huỳnh Văn Nô là đơn vị thi công hoàn thiện công trình Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Tân Long cách đây hơn 2 năm. Do không được thanh toán tiền (hơn 5 tỷ đồng) nên các công trình trên không được bảo hành, rất nguy hiểm cho học sinh. Kể từ ngày 20/4/2017, công ty tạm đóng cửa trường, dừng khai thác nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho đề nghị ông Tấn bình tĩnh chờ tòa án giải quyết, không nên đóng cửa trường sẽ ảnh hưởng đến hơn 1.400 học sinh tiểu học.

Theo ông Hoàng, các công trình này công ty CP XD CTGT Thái Sơn (51 Lã Xuân Oai, phường Long Trường, quận 9, TP.HCM, do ông Nguyễn Thịnh Sơn làm chủ tịch HĐQT) trúng thầu xây dựng. Công ty Thái Sơn không làm ngày nào mà giao lại toàn bộ cho công ty Huỳnh Văn Nô.

Do công ty Huỳnh Văn Nô không trực tiếp ký hợp đồng với Ban QLDA nên 3 bên cùng mở tài khoản chuyên chi để Ban QLDA chuyển tiền vào đây. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ Ban QLDA thì công ty Thái Sơn xóa tài khoản chuyên chi vào ngày 26.1.2016 nên ông Tấn không được trả tiền.

Tại cuộc họp, ông Hoàng nói: “Chúng tôi đề nghị ông Tấn không đóng cửa trường vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các em học sinh. Còn công ty Thái Sơn, qua xác minh tại địa chỉ trên thì họ đã bán nhà, chủ doanh nghiệp không hợp tác với chúng tôi”.

Trao đổi với phóng viên, ông Tấn cho biết, về nguyên tắc các công trình hoàn thiện vẫn phải bảo hành và theo dõi sát. Do 3 công trình này không được thanh toán tiền nên không được bảo hành, nếu xảy ra sự cố sẽ rất nguy hiểm nên việc đóng cửa trường là để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tiền của Ngân hàng Thế giới

Theo hồ sơ, TP.Mỹ Tho nhận được khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP.Mỹ Tho (gọi tắt DA), tín dụng số Cr-5083VN trị giá 40 triệu đô la Mỹ. Theo đó, ngân sách sẽ đối ứng số vốn tương đương 17 triệu đô la Mỹ.

Để xây mới 3 công trình trường tiểu học (gói thầu trị giá khoảng 15 tỷ đồng, gồm các trường Kim Đồng, Đinh Bộ Lĩnh và Tân Long), Ban QLDA tổ chức đấu thầu và công ty CP Tập đoàn Hằng An (nay là Công ty Thái Sơn) trúng thầu. Sau khi ký hợp đồng với Ban QLDA, Thái Sơn được thanh toán 20% giá trị gói thầu.

"Không liên quan" gì hợp đồng đứng ra thi công cả 3 công trình chính là công ty Huỳnh Văn Nô. Được Ban QLDA đồng ý, các bên liên quan mở tài khoản chuyên chi tại Ngân hàng Phương Đông để Ban QLDA chuyển tiền vào đây, thanh toán cho Công ty Huỳnh Văn Nô theo tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Kim Tấn cho biết: “Sau khi trúng thầu, công ty Thái Sơn chuyển cả 3 công trình cho chúng tôi thi công và lấy từ 14 - 17% giá trị mỗi công trình. Như vậy, ngoài phần chênh lệch mà họ hưởng sau khi bán thầu, phần còn lại họ phải chuyển cho chúng tôi nhưng họ lại giữ luôn. Thực chất đây là việc mua bán thầu, tôi biết là trái pháp luật nhưng vì muốn có công trình để làm nên phải chịu thiệt. Tôi đã gửi thông báo đóng cửa trường cho các cơ quan nhà nước, dự kiến ngày mai sẽ thực hiện việc đóng cửa trường”.

Ông Lê Văn Dũng - Trưởng phòng GDĐT TP.Mỹ Tho cho biết, học sinh ở 3 trường hơn 1.400 em, không thể bố trí ở điểm trường khác. Ngoài ra, các em chuẩn bị thi học kỳ 2 nên đề nghị các bên có liên quan có giải pháp để các trường tiếp tục hoạt động.

