Nghệ An: Vi phạm về an toàn thực phẩm tăng vọt

Trong năm 2016, Chi cục quản lý thị trường Nghệ An phát hiện và xử lý hơn 7.000 vụ vi phạm, giá trị thu phạt ước tính hơn 11 tỷ đồng (ảnh Hoàng Thái).

Năm 2016, kinh tế Nghệ An phát triển tích cực với tốc độ tăng trưởng đạt 7,5%. Tình hình hàng hóa và giá cả trên thị trường tương đối ổn định so với năm ngoái. Giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, rau củ quả, đồ dùng gia đình, phân bón, vật liệu xây dựng v.v... vẫn giữ ở mức bình ổn.

Hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm vệ sinh ATTP và các hành vi kinh doanh trái phép khác trên địa bàn tỉnh không có diễn biến phức tạp nhưng nhiều tiềm ẩn khó lường. Các đối tượng buôn lậu luôn tìm mọi phương thức, thủ đoạn để đưa hàng hóa vào thị trường nội địa tiêu thụ, gây không ít khó khăn cho việc kiểm tra và xử lý của các cơ quan chức năng.

Trong năm 2016, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thực hiện kiểm tra 8.973 vụ, phát hiện và xử lý 7.212 vụ vi phạm với tổng giá trị thu phạt ước tính hơn 11 tỷ đồng. Trong đó xử phạt hành chính gần 6,5 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu, tiêu hủy hơn 4,6 tỷ đồng.

Số vụ vi phạm vệ sinh ATTP bị phát hiện và xử lý trong năm 2016 tăng 52% so với năm 2015 (ảnh Hoàng Thái).

Trong năm, cơ quan chức năng phát hiện, xử lý 55 vụ buôn lậu thuốc lá, giảm 14% so với cùng cùng năm 2015 nhưng giá trị hàng hóa tăng 82%, số tiền xử phạt hành chính cũng tăng 36% (tương đương gần 193 triệu đồng). Có 67 vụ vi phạm về sản xuất phân hóa, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi được phát hiện, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giá trị hàng tịch thu, tiêu hủy tăng đến 2.295%, phạt hành chính tăng 432%.

Đặc biệt, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm hàng đầu. Trong năm 2016, ngành quản lý thị trường đã thực hiện 685 đợt kiểm tra, tăng 92% so với năm 2015. Các đội nghiệp vụ đã phát hiện và xử lý 544 vụ vi phạm vệ sinh ATTP, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng giá trị thu phạt gần 2 tỷ đồng (tăng 31%).

Hoàng Lam