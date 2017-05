Ngành thuế thống nhất cách tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy luôn là vấn đề "nóng" được người dân quan tâm, nhất là trong bối cảnh giá xe ô tô trong đà giảm giá.

Mặc dù Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 304/2016/TT-BTC hướng dẫn tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, tuy nhiên, theo phản ánh của Tổng cục Thuế, thời gian qua, nhiều cục thuế địa phương vẫn có văn bản cho biết gặp phải không ít vướng mắc khi thực hiện thông tư này.

Để giải quyết các vướng mắc phát sinh, Tổng cục Thuế mới đây đã có văn bản hướng dẫn toàn ngành thuế hiểu và thống nhất cách xử lý.

Theo đó, tại Điều 6 của Thông tư 304 hướng dẫn: Giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy được quy định tại bảng giá ban hành kèm theo thông tư này. Trường hợp giá chuyển nhượng ô tô, xe máy thực tế trên thị trường thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá theo bảng giá do Bộ Tài chính ban hành đang có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp tại thời điểm nộp đủ hồ sơ khai lệ phí trước bạ, giá chuyển nhượng thực tế ô tô, xe máy trên thị trường tăng 20% trở lên so với bảng giá hiện hành đang áp dụng, hoặc giá tính lệ phí trước bạ chưa được quy định trong bảng giá do Bộ Tài chính ban hành, cơ quan thuế căn cứ giá tính lệ phí trước bạ của các loại ô tô, xe máy đã có tại bảng giá để xác định giá tính lệ phí trước bạ theo quy định.

Trường hợp các loại ô tô, xe máy chưa được quy định trong bảng giá do Bộ Tài chính ban hành, thì các cục thuế thông báo cho các chi cục thuế giá tính lệ phí trước bạ áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, thì giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy được quy định tại bảng giá (kèm theo Thông tư 304). Trường hợp giá chuyển nhượng ô tô, xe máy thực tế trên thị trường tăng nhưng chưa đến 20% so với giá lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá theo bảng giá do Bộ Tài chính ban hành.

Trường hợp giá thị trường tăng 20% trở lên, thì chi cục thuế thực hiện áp dụng giá tính lệ phí trước bạ của các loại ô tô, xe máy đã có tại bảng giá để xác định giá tính lệ phí trước bạ.

Bích Diệp