Ngân hàng hút khách gửi tiết kiệm bằng “độc chiêu”

“Thời điểm vàng để gửi tiết kiệm”

Khảo sát nhanh các kênh đầu tư quý 1/2017 cho thấy nhận định trên hoàn toàn có cơ sở.

Cụ thể, theo Hiệp hội BĐS Việt Nam, thị trường BĐS bước vào tháng 6 với nhiều biểu hiện chững lại, xuất hiện hiện tượng “bong bóng” ở một số phân khúc. Thị trường chứng khoán cũng đang khá thất thường và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong khi đó, các ngân hàng nhằm đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước về giảm tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 60% xuống 50% đã nỗ lực tìm cách huy động vốn trung, dài hạn. Một số ngân hàng chọn phát hành trái phiếu, chứng chỉ quỹ trái phiếu với lãi suất lên tới 8%/năm. Những ngân hàng chưa phát hành trái phiếu, các sản phẩm huy động tiết kiệm trung - dài hạn, với ưu đãi hấp dẫn được thiết kế nhằm thu hút khách hàng.

“Động thái này của các ngân hàng khiến kênh đầu tư thông qua gửi tiền tiết kiệm trở nên hấp dẫn hơn nhiều các kênh đầu tư khác, nhất là với những nhà đầu tư nhỏ lẻ, không trường vốn và vẫn cần một khoản lãi cố định hàng tháng để chi tiêu”, chuyên gia tài chính Nguyễn Đức nhận định.

Nhiều khách hàng khi được hỏi vì sao lại chọn gửi tiết kiệm thay vì đầu tư BĐS hay chứng khoán cũng chia sẻ cảm nhận đây đang là thời điểm tốt nhất để gửi tiết kiệm.

“Tôi vừa tham gia gửi tiết kiệm trong chương trình “trúng bóng vàng ký, du hý WordCup” của HDBank.Với số tiền gửi tối thiểu 60 triệu đồng, kỳ hạn gửi tối thiểu 1 tháng tôi không chỉ nhận được lãi suất hấp dẫn mà còn nhận ngay quà tặng giá trị và cơ hội đi du lịch trong nước hoặc đi Nga xem WordCup. Chưa nói tới yếu tố ai cũng thích và kỳ vọng mình may mắn, với chỉ từ 60 triệu đồng, bạn khó có thể mua chứng khoán hay đầu tư bất động sản để có thể yên tâm sinh lời bền vững, an toàn phần gốc mà lại chờ vận may mỉm cười như gửi tiết kiệm ngân hàng”, chị Hoàng Hương, nhân viên công sở chia sẻ.

“Độc chiêu” thời thượng

Từ năm 2016 tới nay Ngân hàng này liên tiếp tung các chương trình ưu đãi hướng tới khách hàng cá nhân. Chương trình nào cũng rất thực chất và được khách hàng hồ hởi đón nhận.

Để ý kỹ có thể thấy chương trình ưu đãi, khuyến mại của HDBank luôn được thiết kế rất thức thời, hợp với nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như đầu xuân Đinh Dậu vừa qua ngân hàng này chi gần 10 tỷ đồng cho chương trình “khai xuân- rước lộc vàng ký”. Trước đó, HDBank liên tiếp “biến” khách hàng thành tỷ phú thông qua các giải thưởng tiền tỷ, nối dài danh sách tỷ phú của HDBank.

Bước vào hè, ai mê trái bóng tròn đều ước ao một lần được xem WordCup và khách hàng của HDBank như “phát mê” khi ngân hàng này tung chương trình“Trúng bóng vàng ký, du hý WorldCup cùng HDBank Futsal” diễn ra từ nay đến ngày 05/9/2017.

Khách hàng trúng giải đặc biệt của HD Bank

Có tới 39.500 quà tặng ý nghĩa chờ đón khách hàng may mắn, trong đó ngoài cơ hội cào thẻ trúng ngay 34.500 vật dụng gia đình cao cấp như ly sứ, bình làm lạnh, bình giữ nhiệt, quạt hộp độc đáo và từ các thương hiệu cao cấp; 5.000 Thẻ HDCard có 300.000 đồng trong tài khoản… Giải thưởng lớn qua quay số cuối chương trình với những phần thưởng giá trị hấp dẫn: 01 quả bóng vàng Futsal trị giá 1kg vàng 9999; 2 chuyến du lịch dự WorldCup 7 ngày 6 đêm tại Nga trị giá 50 triệu đồng/chuyến; 30 chuyến du lịch trong nước trị giá 5 triệu đồng/chuyến.

Không phải ngẫu nhiên HDBank đưa ra chương trình ưu đãi du hý WordCup, Ngân hàng này lâu nay luôn được biết tới là tài trợ “vàng” cho thể thao Việt Nam. Điển hình là Giải cờ vua Quốc tế HDBank và năm 2017 là Giải vô địch Quốc gia và Cup Quốc gia Futsal HDBank 2017. Tại Việt Nam, Futsal chưa được nhiều người quan tâm, cho đến năm 2016 là năm thành công rực rỡ, ngoài sức tưởng tượng của Futsal Việt Nam, khi đội tuyển quốc gia lọt vào vòng 1/8 vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2016 được tổ chức ở Colombia và chung cuộc được FIFA trao giải Fairplay. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có một đội tuyển lọt vào VCK World Cup.

