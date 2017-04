Lo ngại chính sách Tổng thống Trump, một doanh nghiệp Việt bán hết dự án tại Mỹ

Ngày 20/4, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House (HOSE: TDH) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 1,358 tỷ đồng và lãi ròng 130 tỷ, tăng trên dưới 20% so với thực hiện năm 2016.

Ngay trong phần thảo luận, cổ đông đã bày tỏ sự quan tâm đến tình hình kinh doanh công ty liên doanh của TDH tại Mỹ. Trả lời vấn đề này, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Thuduc House cho biết, do lo ngại những thay đổi về mặt chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump nên TDH đã bán toàn bộ dự án cũng như công ty liên doanh tại Mỹ để mang vốn về nước. Thông tin về việc thoái vốn này sẽ được thông báo đến cổ đông trong năm sau.

Cổ đông cũng chất vấn về việc TDH tăng giá cho thuê Chợ đầu mối Thủ Đức, nếu được tăng giá cho thuê thì sẽ đóng góp vào doanh thu cho TDH bao nhiêu? Ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT TDH cho rằng, hiện chi phí từ điện cho đến vệ sinh, xử lý rác… đều đã tăng khá nhiều nhưng giá cho thuê vẫn giữ nguyên trong nhiều năm nay. TDH đang kiến nghị tăng giá để bù đắp vào các chi phí trên nhưng vẫn chưa được câu trả chính thức từ UBNN TPHCM.

Do chưa được thành phố chấp thuận, dù các dự án này do đầu tư bằng vốn tư nhân nên TDH không tăng giá thu phí. Do chưa được tăng giá thu phí nên kế hoạch tổng doanh thu của công ty trong năm 2017 không bị ảnh hưởng gì.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc TDH cho biết, lượng hàng tồn kho của TDH đến nay không còn. Do đó, để đạt được cơ cấu doanh thu đề ra, trong thời gian tới, công ty sẽ triển khai một số kế hoạch M&A để phát triển dự án. Cụ thể, công ty vừa nhận được sự chấp thuận của tỉnh Bình Dương đầu tư Dự án BT đổi lấy 65,5 hecta đất tại Thủ Dầu Một. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra quỹ đất mới để công ty khai thác trong những năm tới.

"TDH phải thực hiện nhiều chiến lược bán hàng, M&A dự án mới đang nằm trong tầm ngắm. Nếu phân khúc thị trường phù hợp, dự án nằm ở vị trí tốt thì chắc chắn sẽ đạt mức giao dịch tốt trên thị trường. Trong trường hợp nếu bong bóng có xảy ra thì phân khúc cao cấp dễ bị tác hại lớn hơn chứ với đất nền vẫn có nhu cầu thực vẫn rất lớn", ông Bảo Hoàng nói.

Trước đó, báo cáo tại đại hội, HĐQT TDH cho biết, năm 2016 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh của Thuduc House Group vì là năm đầu tiên kể từ khi thành lập công ty đạt được tổng giá trị doanh thu trên 1.000 tỷ đồng và cũng vượt 15% so với kế hoạch. Trong đó, doanh thu thuần đạt 1,060 tỷ đồng, tăng 20% (tăng gần 178 tỷ), riêng hoạt động kinh doanh địa ốc tăng mạnh 36% đạt 760 tỷ đồng và chiếm 75% trong cơ cấu doanh thu thuần.

Kết quả khả quan trong mảng địa ốc là nhờ công ty đã giải quyết hết các dự án tồn kho. Đồng thời, các dự án mới mở bán được tiêu thụ nhanh gồm: ghi nhận 96% doanh thu từ dự án Chung cư TDH - Phước Long (S Home) (đã bàn giao nhà); dự án khu dân cư Bình Chiểu và đất nền của dự án khu dân cư Tocontap. Bên cạnh đó là nhờ sự tăng trưởng doanh thu từ hoạt động nhận thầu xây lắp, tăng trưởng nguồn thu các bất động sản cho thuê (tầng 8 Cantavil - gần 10 tỷ/năm; khu nhà ở chợ đầu mối, văn phòng Hàng Xanh…).

Mảng kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức năm 2016 cũng vượt kế hoạch và ghi nhận doanh thu kỷ lục mới với hơn 197 tỷ đồng, tăng mạnh 20% (các năm trước tăng bình quân dưới 10%).

Năm 2017, TDH đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất là 1.358 tỷ đồng, tăng 28,5% so với thực hiện 2016; lợi nhuận sau thuế ước đạt 130 tỷ đồng, tăng 20,16% và cổ tức dự kiến 10%. Bên cạnh đó, HĐQT của TDH sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) tỷ lệ 15% (100 cổ phiếu cũ được nhận 15 cổ phiếu mới).

Công Quang