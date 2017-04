Công ty phân bón Bình Điền chia cổ tức năm 2016 ở mức 30%

Sáng 25/4, Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Báo cáo tại đại hội, Hội đồng Quản trị (HĐQT) BFC cho biết, năm 2016, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn hán xâm nhập mặn, lũ lụt kéo dài diễn ra nghiêm trọng tại khu vực Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung làm cho tình hình sản xuất nông nghiệp rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất trong nhiều năm qua. Năng suất và sản lượng cây trồng bị sụt giảm dẫn đến nhu cầu sử dụng phân bón giảm mạnh, ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ phân bón thương hiệu đầu trâu.

BFC nhận định thị trường sẽ còn những khó khăn do chính sách bảo hộ của các nước nhập khẩu

Bên cạnh đó, Bình Điền còn đối mặt với khó khăn khi hoạt động của các cơ sở kinh doanh phân bón nhỏ lẻ vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là các loại hàng giả, nhái, kém chất lượng chưa được giải quyết dứt điểm ảnh hưởng đến thị trường và kết quả kinh doanh của BFC.

Kết quả kinh doanh năm 2016, Bình Điền sản xuất được gần 650 nghìn tấn, tăng 16% so với năm 2015 và thấp hơn gần 1% so với kế hoạch năm; Sản lượng tiêu thụ đạt 630.682 tấn, tăng 4% so với năm 2015 và thấp hơn so với kế hoạch 6,6%.

Tổng doanh thu trong năm 2016 đạt 6.161 tỷ đồng, gần bằng năm 2015 và thấp hơn 8,5% so với kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 421 tỷ đồng, tăng trưởng gần 20% so với năm 2015 và vượt kế hoạch năm 2016 gần 14%. Với kết quả kinh doanh năm 2016, HĐQT BFC trình Đại hội cổ đông thông qua mức cổ tức tiền mặt 30% trong năm 2016.

Mục tiêu năm 2017, BFC nhận định thị trường sẽ còn những khó khăn do chính sách bảo hộ của các nước nhập khẩu, cạnh tranh tại thị trường trong nước tiếp tục tăng, đặc biệt là các loại hàng giả, nhái, kém chất lượng chưa được giải quyết dứt điểm ảnh hưởng đến thị trường và kết quả kinh doanh của BFC.

Do đó, HĐQT BFC trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với sản lượng sản xuất đạt 675.000 tấn, tăng 3,9% so với thực hiện năm 2016; Sản lượng tiêu thụ đạt 673.500 tấn, tăng 6,8%. BFC đặt kế hoạch khá khiêm tốn với tổng doanh thu dự kiến đạt 6.850 tỷ đồng, tăng 13%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 420 tỷ đồng, tương đương con số thực hiện trong năm 2016. Cổ tức dự kiến cho năm 2017 là 25%.

Chia sẻ về định hướng chiến lược của công ty, ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc BFC cho biết, sắp tới sẽ lấn sân sang lĩnh vực phân bón hữu cơ. "Ngoài Tổng Giám đốc Bình Điền, tôi còn là Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Nhiều người hỏi tôi sao làm vô cơ lại lấn sang hữu cơ. Tréo ngoe nhưng phải đi bằng hai chân thì mới phát triển được. Đó là chiến lược, là tương lai của Bình Điền...", ông Phong nói.

Cổ đông quan tâm đến tương lại của thương hiệu phân bón đầu trâu

Ông Phong cũng cho hay, cạnh tranh trên thị trường phân bón rất khốc liệt và BFC đã chuẩn bị tinh thần cạnh tranh từ lâu. "Người ta có nhiều bước cạnh tranh. Chúng ta chấp nhận cạnh tranh bằng cách khác người. Phải tạo ra sản phẩm độc và lạ", ông Phong nói.

"Kế hoạch năm 2017 khá thận trọng. Sẽ cố gắng, chứ không dám nói tăng con số bao nhiêu vì tình hình khó khăn. Nông sản mà rớt giá là phân bón cũng đuối. Lợi nhuận thì cổ đông cứ yên tâm. Năm ngoái thông qua 20% nhưng cuối cùng chia 30%", ông Phong trấn an.

Công Quang