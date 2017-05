Cộng đồng cư dân chuẩn chất lượng tại khu đông

Hạ tầng phát triển đột phá

Nhận xét về BĐS phía Đông TP HCM, đại diện CBRE nhận định, so với khu Nam, BĐS khu Đông vẫn còn rất nhiều cơ hội để phát triển vì khu vực này còn quỹ đất sạch và giá hợp lý. Một chuyên gia đã nhận định, chính sự đầu tư “mạnh tay” về hạ tầng những năm qua gần như đã làm đổi thay toàn bộ diện mạo thị trường bất động sản khu Đông. Các công trình giao thông trọng điểm, các tuyến đường huyết mạch đã, đang và sẽ đi vào sử dụng như cao tốc TP.HCM - Long Thành – Dầu Giây, tuyến vành đai 2, 3, 4 và tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên trở thành yếu tố “thiên thời” và “địa lợi”giúp cho các dự án quận 9, 2, Thủ Đức và khu đô thị Thủ Thiêm luôn gây được tiếng vang trên thị trường.

Khách hàng vững vàng niềm tin

Những năm trở lại đây, khu vực đất vàng của quân 9, ngay nút giao thông cao tốc TP.HCM - Long Thành – Dầu Giây đã dần kiến tạo nên cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại, trí thức với hàng loạt dự án cao cấp của chủ đầu tư Khang Điền như biệt thự và nhà liên kế vườn Melosa Garden, biệt thự sinh thái Lucasta, siêu biệt thự The Venica, nhà phố thương mại Merita… ,....

Với vị trí tiếp giáp quận 2, liền kề lối ra Cao Tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, dự án Melosa Garden của Khang Điền được đánh giá cao bởi khả năng kết nối giao thông nhanh chóng và thuận tiện đến các quận trung tâm. Chị Thu Anh, khách hàng sở hữu căn biệt thự tại Melosa Garden trong những ngày đầu mở bán cho biết “Mình và ông xã đều làm việc ở quận 1. Từ Melosa Garden mỗi sáng mình di chuyển tầm 15 phút hơn là đến chỗ làm, rất thuận tiện. Xung quanh còn có trường quốc tế, bệnh viện quốc tế, siêu thị, trung tâm thương mại…đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu làm việc, học tậm, giải trí của cả nhà mình”

Melosa Garden có kiến trúc hiện đại nhưng vẫn chan hòa với thiên nhiên

Nhiều cư dân lựa chọn an cư tại đây vì mong muốn tận hưởng cuộc sống hiện đại nhưng vẫn chan hòa với thiên nhiên trong khu compound an ninh 24/7 tách biệt hẳn với khói bụi, ồn ào của trung tâm thành phố. Lý giải sức hút của dự án, anh Hoàng Tuấn, nhà đầu tư bất động sản ngụ quận 1, TP.HCM, chia sẻ “Những dự án “xanh” như Melosa Garden đang được những phân khúc khách hàng như gia đình trẻ, thành đạt, trí thức và giới chuyên gia nước ngoài “săn đón” rất nhiều vì đảm bảo chất lượng sống trong lành, đầy đủ tiện ích. Ngoài việc được xây dựng thoáng đãng với phần lớn là mảng xanh tự nhiên, Melosa Garden còn có tiện ích nội khu hoàn thiện như hồ bơi thác tràn, hồ cảnh quan, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao đa năng, khu BBQ, siêu thị mini…mang đến không chỉ điều kiện sống lý tưởng cho trẻ mà cả không gian an yên cho người già”

Tiện ích nội khu chuẩn 5 sao giúp cư dân tận hưởng cuộc sống chất lượng

Melosa Garden được quản lý bởi CBRE – Đơn vị tư vấn quản lý bất động sản chuyên nghiệp quốc tế, chất lượng công trình được “bảo chứng” bởi thương hiệu quản lý và tư vấn chất lượng hàng đầu Việt Nam SCQC. Dự án vinh dự nhận giải thưởng “Phát triển nhà ở tốt nhất TP. HCM” – Giải thưởng BĐS Việt Nam 2016”, qua đó khẳng định thêm dự án đã nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như sự đón nhận nồng nhiệt của khách hàng.

Cuộc sống an nhiên tại Melosa Garden

Đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng số hơn 500 căn bán ra, tính đến thời điểm hiện nay. Chỉ còn 30 căn cuối cùng và được tặng kèm gói nội thất sang trọng, sẵn sàng bàn giao nhà cùng tiện ích nội khu hoàn thiện, Melosa Garden hứa hẹn là an cư lý tưởng cho các gia đình mong muốn tận hưởng cuộc sống chất lượng giữa lòng thành phố.

P. Anh