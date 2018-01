Trình làng các sản phẩm công nghệ “made in Da Nang”

Sáng 11/1, Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng (CENTIC) tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm thành lập và giới thiệu các sản phẩm công nghệ do Trung tâm nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng thành công vào thực tế trong thời gian qua.

Đây là những sản phẩm đem lại nhiều ứng dụng rất có giá trị cho xã hội, góp phần xây dựng thành phố thông minh bằng công nghệ Việt.

Sản phẩm Tường lửa (Firewall): Đây là sản phẩm Tường lửa “made in Viet Nam” đầu tiên được CENTIC nghiên cứu chế tạo nhằm mục đích chủ động bảo vệ an ninh cho hạ tầng thông tin quốc gia, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trên không gian mạng bằng nguồn lực và công nghệ trong nước.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm công nghệ của Trung tâm CENTIC

Sản phẩm Camera giám sát giao thông: Hệ thống Camera thông minh giám sát giao thông có chức năng giám sát trực tuyến, tự động phân tích hình ảnh để phát hiệu các tình huống vi phạm giao thông, tai nạn, lưu lượng giao thông, qua đó giúp công tác xử lý, xử phạt được chính xác, kịp thời đồng thời giúp cơ quan nhà nước hoạch định, quy hoạch, tổ chức giao thông hiệu quả hơn.

Sản phẩm Trạm quan trắc ô nhiễm môi trường nước: Hệ thống quan trắc môi trường nước có nhiệm vụ thu thập dữ liệu đo chất lượng môi trường nước, cảnh báo các dấu hiệu ô nhiễm môi trường bất thường xảy ra, lưu trữ dữ liệu nhằm phục vụ thống kê, báo cáo của các cơ quan quản lý có liên quan trong lĩnh vực môi trường.

Sản phẩm Camera giám sát giao thông

Sản phẩm Quan trắc môi trường không khí: Hệ thống quan trắc môi trường không khí có nhiệm vụ thu thập dữ liệu đo chất lượng môi trường không khí, cảnh báo các dấu hiệu ô nhiễm môi trường không khí (CO, CO2, NO, bụi lơ lửng PM10/2.5…) để cơ quan quản lý đưa ra các xử lý kịp thời.

Sản phẩm Camera giám sát cháy rừng: CENTIC đã nghiên cứu và chế tạo hệ thống giám sát cháy rừng sử dụng camera thông minh nhằm phát hiện sớm ngay khi đám cháy còn nhỏ để chủ động hạn chế thiệt hại do cháy rừng gây ra. Hệ thống được nghiên cứu và phát triển hoàn toàn bằng công nghệ, nguồn lực trong nước, tiết kiệm chi phí, bảo đảm nguồn lực duy trì và vận hành hệ thống về lâu dài.

Khánh Hồng