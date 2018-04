TPHCM: Thí điểm lắp camera ở trường mầm non từ năm học tới

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu cho biết trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều trường hợp trẻ mầm non bị bạo hành về tinh thần và thân thể tại các nhóm lớp, trường mầm non tư thục và công lập. Thực trạng này đã làm cho dư luận xã hội nói chung và cha mẹ học sinh nói riêng cảm thấy bất an, còn uy tín ngành giáo dục bị giảm sút.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu cho rằng nhiều vụ bạo hành trẻ em làm uy tín ngành giáo dục bị giảm sút

Do đó, bà Nguyễn Thị Thu yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tham mưu cho UBND TP để chấn chỉnh và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bạo hành trong môi trường giáo dục.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo TP phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm việc lắp camera tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục và công lập trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo UBND TP gợi ý đối tượng đề xuất thí điểm là các quận, huyện có nhiều nhóm trẻ và trường mầm non tư thục, nhất là các địa phương có tình trạng bạo hành xảy ra từ năm 2016 đến nay. Thời gian thực hiện thí điểm từ năm học 2018-2019.

Sở GD-ĐT TP xây dựng các quy định, quy chế liên quan đến việc vận hành, sử dụng dữ liệu, hình ảnh trích xuất từ camera quan sát đối với cơ quan quản lý các cấp, trường học và phụ huynh học sinh.

Sau vụ bạo hành kinh hoàng ở cơ sở mầm non Mầm Xanh, TPHCM sẽ triển khai thí điểm lắp camera quan sát tại trường học mầm non (ảnh: Hoài Nam)

Song song đó, Sở GD-ĐT TPHCM gửi văn bản xin ý kiến Bộ GD-ĐT về việc thí điểm và kiến nghị Bộ nghiên cứu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc lắp camera trong khu vực trường học.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu Sở GD-ĐT trình đề án thí điểm trước ngày 23/4.

Quốc Anh